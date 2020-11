DS 3 Crossback: la versione speciale Ines de la Fressange Paris

Di Dario Montrone mercoledì 11 novembre 2020

Tutte le caratteristiche della DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris, la nuova versione speciale in serie limitata della piccola SUV premium

La gamma della DS 3 Crossback sarà ampliata alla versione speciale Ines de la Fressange Paris, prodotta nell'edizione limitata a soli 1.500 esemplari. Esteticamente, sarà riconoscibile per la carrozzeria nella tinta Ink Blue e il tetto di colore Nero Perla, nonché per la colorazione Rouge Ines delle calotte degli specchietti retrovisori e il coprimozzo dei cerchi in lega diamantati da 18 pollici di diametro. L'abitacolo, invece, sarà caratterizzato dagli interni in pelle e Alcantara di colore blu, senza dimenticare il volante in pelle e la pedaliera in alluminio.

In arrivo sul mercato europeo nel mese di gennaio del 2021, la nuova DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris sarà disponibile con il motore a benzina 1.2 PureTech da 130 CV o 155 CV di potenza e il propulsore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza, entrambi in abbinamento al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti. Inoltre, la relativa gamma comprenderà anche la configurazione E-Tense a propulsione elettrica da 136 CV di potenza.

Anche l'esclusivo portafogli dedicato

La dotazione di serie della DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris sarà completa anche di cruise control, frenata di emergenza, avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, sistema di sorveglianza dell'angolo morto, fari DS Matrix Led Vision, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, maniglie delle portiere a scomparsa, climatizzatore automatico e display touchscreen HD da 10,3 pollici con il navigatore satellitare integrato. Infine, è previsto l'esclusivo portafogli dedicato di Ines de la Fressange Paris della linea Marcia.