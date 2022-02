Drift millimetrico con la vecchia Lada sul ghiaccio [Video]

Sulle strade ghiacciate bisogna saperci fare e il tizio ripreso nel video, al volante di una vecchia Lada 2102, sembra conoscere bene il mestiere. Peccato che eserciti la sua arte sulle vie urbane di Ekaterinburg, anche se praticamente deserte. Simili condotte sono riprensibili e non vanno imitate. Bisogna comunque riconoscere al soggetto delle buone capacità di pilotaggio che, se espresse in contesti più appropriati, guadagnerebbero un plauso più trasversale.

Notevole la sua capacità di tenere l’auto entro i confini della carreggiata, sfiorando il guard-rail, a ritmo brillante, dopo un lungo traverso controllato. L’auto scelta per l’impresa è insolita, ma ognuno ha i suoi gusti, tante volte dettati dal portafoglio. Si tratta di una giardinetta russa, nello specifico di una Lada 2102, versione station wagon della berlina a 4 porte Lada 2101, costruita nella città di Togliatti dalla casa sovietica su licenza Fiat, partendo dalla 124. A voi le immagini offerte dal video. Buona visione e…mi raccomando: non dimenticate che non si imitano le infrazioni al codice della strada!