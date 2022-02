Drag race tripla: Model 3 vs Jeep Trackhawk vs Charger [Video]

Il rito delle drag race offre un nuovo episodio, con una sfida sul quarto di miglio in salsa USA. Protagoniste delle vigorose prove di accelerazione sono tre vetture adatte a questi “spari”: una Tesla Model 3, una Jeep Grand Cherokee Trackhawk e una Dodge Charger 392. La prima, come ben sapete, è un’auto elettrica. Endotermiche, invece, sono le altre due, entrambe modificate per la missione prestazionale.

Teatro del confronto un nastro d’asfalto della Florida, nel buio pesto e silenzioso della notte, spezzato dalle luci artificiali e dal rombo vigoroso dei motori a combustione.

La prima drag race vede contrapporre la Tesla Model 3 e la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, elaborata da TNA Motorsports, per guadagnare ancora più energia rispetto ai 717 cavalli “standard”. Il risultato è una netta vittoria sull’auto elettrica di Elon Musk, con un tempo di 9.66 secondi contro gli 11.70 secondi dell’altra.

Il successivo match sul quarto di miglio è tutto termico. Si impone ancora una volta la Trackhawk, con 9.55 secondi. Alla sua forza la Dodge Charger 392 ha dovuto arrendersi, anche se con un gap inferiore a quello accumulato dalla Tesla. Il suo tempo, sui circa 400 metri, è stato infatti di 10.75 secondi.