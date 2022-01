Lamborghini Huracán biturbo si schianta nella drag race [Video]

Le drag race sono la moda del momento, specie in America. Più volte ce ne siamo occupati, visionando sfide ai limiti dell’incredibile. Sembra che per bruciare il classico quarto di miglio non ci vogliano particolari abilità: basta premere sul pedale del gas e tenere dritto il volante. Ma non è così. Il video odierno mostra l’incidente occorso a una Lamborghini Huracán.

La supercar della casa di Sant’Agata Bolognese non è in veste standard, ma ha subito pesanti modifiche. Fra tutte, l’introduzione di due turbine, per spingere ancora più in alto il livello di potenza. Teatro del confronto col cronometro è la GT-R World Cup, evento statunitense riservato alle Nissan GT-R più veloci in accelerazione. La Lamborghini Huracán nera si è aggiunta al gruppo, come ospite.

Incredibili i risultati ottenuti dall’auto sportiva del “toro”, pepata dalla doppia sovralimentazione, che più volte si è tenuta sulla parte bassa degli 8 secondi sul quarto di miglio, anche se non si vede nel video. In un tentativo, però, qualcosa è andato storto e il gioiello emiliano ha perso la linea retta, finendo fuori controllo. Inevitabile l’impatto contro le barriere. Per fortuna il pilota è sceso illeso. Ci si chiede cosa possa essere successo. Un piccolo sbuffo di fumo che esce dal motore al momento dell’uscita di strada desta qualche sospetto su un possibile guasto tecnico.