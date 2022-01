Drag race tra categorie del motorsport: F1 vs WRC vs Formula E [Video]

Le drag race sono la moda del momento. Quelli di Top Gear, abituati a stupire il pubblico con effetti speciali, ne hanno organizzato una davvero folle, che mette a confronto tre auto di altrettante categorie al vertice del motorsport: Formula 1, WRC e Formula E. Ai nastri di partenza ci sono una Mercedes F1 W10, una Ford Fiesta WRC e una DS Techeetah E-TENSE FE21. Chi giungerà in testa sulla linea del traguardo?

In condizioni di asciutto non ci sarebbe storia, con l’auto da rally tagliata fuori dai giochi per il successo. Consapevoli di ciò, gli uomini della nota trasmissione televisiva della BBC hanno inserito una variabile capace di rimescolare le carte: l’asfalto copiosamente bagnato. Così la Ford Fiesta WRC, agevolata dalle quattro ruote motrici, potrà avere qualche possibilità in più.

In effetti, al via, è lei a guadagnare qualche metro sulle avversarie, per il maggior grip, ma poi la Mercedes F1 W10 (vincitrice del titolo iridato nel 2019) recupera imperiosamente il comando delle danze, col mitico The Stig al volante. Volete sapere chi si è classificato al secondo posto sul podio dell’insolita drag race? Non vi resta che guardare il video per scoprirlo. Buona visione.