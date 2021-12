Drag race alla tedesca: si sfidano Audi, BMW, Mercedes e Porsche [Video]

Le drag race sono la moda del momento. Quelli di CarWow ne propongono tante. Nella più recente della serie sono state messe l’una contro l’altra una BMW M5 CS, una Mercedes E63 S, un’Audi RS6 e una Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Quest’ultima gode dell’energia aggiuntiva di un motore elettrico, che la fa spiccare in termini di potenza massima, ma paga dazio in termini di peso sulle rivali.

Chi vincerà il triplo match fra queste auto tedesche V8 biturbo, dove il lusso si miscela alla sportività? La prima gara di accelerazione ha visto prevalere la BMW, seguita a un soffio dalla Porsche. Più staccate la Mercedes e l’Audi.

Esito simile per la seconda drag race, con una sola novità: la Mercedes più vicina alla Porsche. Questi i tempi sul quarto di miglio: 10.9 secondi per la M5 CS, 11.3 secondi per la Panamera Turbo S E-Hybrid, 11.4 secondi per l’E63 S e 11.7 secondi per la RS6. La sfida in ripresa, che ha chiuso il cerchio, non ha cambiato la fisionomia della vincitrice, sempre con il logo dell’elica blu sul cofano motore.