Drag race lenta: 500 vs Maggiolino, Mini e 2CV [Video]

Quando si parla di drag race si pensa ad auto con molti cavalli sotto il cofano. Nessuno potrebbe immaginare una sfida in accelerazione, sul quarto di miglio, con Volkswagen Maggiolino, Mini Cooper, Citroen 2CV e Fiat 500. La realtà, però, supera spesso la fantasia. Così le quattro vetture storiche sono state messe a confronto, sui 400 metri con partenza da fermo. Ad organizzare la gara ci hanno pensato quelli di TFLclassic, che hanno pubblicato il video dell’esilarante battaglia sul loro canale YouTube.

Drag race fuori dai canoni

Qui il nastro d’asfalto non viene “strappato”: quella è roba da dragster o supercar. Non aspettatevi, quindi, dei tempi record, anche perché le auto scelte per la sfida in accelerazione sono rigorosamente di serie. Si tratta di modelli iconici, entrati nel cuore di molta gente. Tutti conoscono il Maggiolino, la Mini, la 2CV e la 500: mezzi di epoche, cilindrate e segmenti diversi, che hanno in comune un fascino eterno. Rappresentano inoltre una parte della storia motoristica di Germania, Inghilterra, Francia e Italia.

Quattro “nonne” poco sprintose

In una drag race, queste auto colpiscono per la simpatia, non per i tempi al cronometro. Qualcuna di esse se la cava meglio delle altre sul quarto di miglio. Si tratta della Mini Cooper che, nella gara di accelerazione proposta nel video, copre la distanza in 23,17 secondi. Al secondo posto è giunta la Volkswagen Maggiolino, con 26,64 secondi. Terzo posto per la Citroen 2CV, con 32,86 secondi, seguita a breve distanza dalla Fiat 500, con 32,93 secondi.

Le altre sfide in pista

Le quattro auto storiche sono state poi messe a confronto in frenata, partendo da 35 miglia orarie (circa 56 km/h). Qui il gradino più alto del podio è andato alla Fiat 500, con 35 piedi, pari a circa 10,7 metri. Piazza d’onore per la Volkswagen Maggiolino, con 42 piedi (12,8 metri). Terzo e quarto posto per la Citroen 2CV, con 43 piedi (13,10 metri), e la Mini Cooper, con 45 piedi (13,7 metri). Per concludere in bellezza, i ragazzi di TFLclassic hanno voluto vedere quale delle quattro vetture raggiungesse la velocità più alta. In testa alla classifica si è collocata la Mini Cooper, con 75 mph (120,7 km/h), seguita dal Maggiolino, con 65 mph (104,6 km/h), dalla 2CV, con 51 mph (82,1 km/h), e dalla 500, con 47 mph (75,6 km/h).