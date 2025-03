La DR 5.0, il nuovo SUV compatto di DR Automobiles, si presenta come una soluzione innovativa per il mercato italiano. Con un prezzo di partenza di 19.900 euro, questo modello promette di rivoluzionare il segmento entry-level grazie a un equilibrio tra accessibilità e dotazioni avanzate.

DR 5.0: basato su piattaforma cinese

Basato su una piattaforma cinese ma adattato agli standard europei, il modello 2025 punta su un design audace, caratterizzato da linee moderne e aggressive. Il frontale è dominato da una griglia prominente e fari LED, mentre l’abitacolo offre un significativo upgrade tecnologico con un display centrale da 12,3 pollici compatibile con Android Auto, superando i limiti del sistema precedente.

La gamma motori comprende quattro varianti, tutte con cilindrata 1.5. Si parte dal benzina aspirato da 117 CV fino al top di gamma turbo bifuel GPL da 150 CV, che rappresenta la scelta più performante. Quest’ultima motorizzazione permette di raggiungere i 185 km/h, mentre la versione base garantisce una velocità massima di 175 km/h, mantenendo prestazioni rispettabili.

Il listino prezzo e dotazioni

Con dimensioni di 432x183x167 cm, la DR 5.0 offre spazio per cinque passeggeri e un bagagliaio capiente, con una capacità variabile tra 450 e 1.100 litri. Tra le dotazioni di serie, spiccano il climatizzatore, il cruise control, i sensori di parcheggio, la telecamera posteriore e il tetto apribile, elementi che la rendono una proposta completa per la categoria.

Il listino prezzi oscilla tra 19.900 euro per la versione base e 25.900 euro per la motorizzazione turbo bifuel GPL, posizionandosi come un’opzione competitiva nel panorama dei SUV compatti. Nonostante l’assenza di alcuni sistemi ADAS avanzati, la garanzia di 5 anni o 100.000 km aggiunge ulteriore valore a un pacchetto che si distingue per praticità ed economicità nel mercato italiano.