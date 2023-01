DR 3.0 2023: novità, motori, prezzi

Debutta nelle concessionarie la rinnovata DR 3.0, B-SUV lungo 417 cm, largo 176 cm e alto 157 cm, aggiornato in maniera sapiente dal punto di vista estetico e arricchita nella dotazione di accessori. La vettura è disponibile con motorizzazione benzina e bifuel GPL.

DR 3.0: le novità estetiche

Le novità estetiche di maggior rilievo del rinnovato SUV del Costruttore di Isernia si concentrano nella zona frontale dove una inedita mascherina di dimensioni maggiori e impreziosita da listelli cromati che si sviluppano orizzontalmente. La mascherina separa fari LED di nuova concezione e dalla forma più sottile. La vettura assume anche un aspetto più da off-road grazie alle nuove barre sul tetto.

DR 3.0: dotazione più ricca

La DR 3.0 restyling guadagna anche una dotazione di serie più ricca e completa che può definirsi praticamente full-optional. Tra i vari accessori forniti nella dotazione segnaliamo: tetto apribile, sistema di infotainment evoluto con schermo da 9 pollici dotato di connettività per smartphone Apple CarPlay e smartphone mirroring per Android, cerchi in lega da 17 pollici (optional da 18 pollici), il climatizzatore con comandi soft touch, rivestimenti dei sedili in ecopelle e inserti in tessuto, sensori di parcheggio posteriori, retrocamera posteriore, accensione automatica dei proiettori, apertura da remoto del bagagliaio.

Sistemi di sicurezza

Tra i dispositivi elettronici di ausilio alla guida segnaliamo il sistema antibloccaggio ABS, il ripartitore elettronico di frenata EBD, il controllo della trazione ASR, l’assistenza per la partenza in salita HHC, la frenata assistita EBA, il controllo dinamico del veicolo ESP (disinseribile), e il sistema di monitoraggio automatico pressione pneumatici.

Motorizzazioni

La gamma motorizzazioni prevede un 1.5 litri a benzina da 116 CV e la variante Thermohybrid benzina/GPL con 114 CV. Entrambe le versioni sono abbinate a un cambio manuale a cinque marce e alla trazione sulle ruote anteriori.

Prezzi di listino

La DR 3.0 2023 è già disponibile presso le concessionarie italiane DR Motor ad un prezzo di listino per la versione con motore 1.5 benzina da 116 CV che parte da 18.900 euro, mentre la 1.5 Thermohybrid benzina/GPL con 114 CV costa 20.500 euro. Entrambe le versioni sono abbinate a un cambio manuale a cinque marce che trasferisce la potenza alle ruote anteriori.