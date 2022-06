Una Dodge Viper GTS del 1988 è in vendita all’asta su Bring A Trailer. La cosa non farebbe notizia se l’esemplare in questione non fosse ipervitaminizzato, come se l’energia offerta dal modello di serie non fosse sufficiente a soddisfare i bisogni degli utenti, anche se smaliziati. Il risultato dell’elaborazione è una supercar con quasi 900 cavalli all’attivo. Una potenza nettamente più alta di quella normalmente erogata dal suo V10 da 8 litri di cilindrata.

Una Dodge Viper GTS con gli steroidi

La forza aggiuntiva, in questo caso, nasce dall’innesto di una coppia di turbocompressori Garrett GT3582R. Le modifiche, ovviamente, non si sono fermate qui, avendo toccato anche le bielle, il sistema di scarico, la centralina ed altro ancora. Secondo il grafico dinamico incluso nella vendita, la Dodge Viper GTS in esame produce 891 cavalli di potenza e 1241 Nm di coppia. L’auto originale si “fermava” a 450 cavalli e 663 Nm. Una curiosità: il modello messo all’asta è ancora più potente dell’ultima Viper ACR, che sviluppava 645 cavalli di potenza massima, con un picco di coppia di 812 Nm. La differenza, in termini numerici, non è di poco conto, rispetto all’esemplare in vetrina.

Il look non cambia e resta immutato

Il taglio dell’esterno è praticamente stock. Del resto, come sottolineano i colleghi di Carscoops, l’auto statunitense, ancora oggi, fa girare la testa senza troppi problemi. Certo, era più attraente al momento della presentazione, quando il suo carico di aggressività calamitava gli sguardi in modo ancora più incisivo. Oggi continua a difendersi molto bene su questo fronte. L’esemplare in vendita è in tinta grigio argento, con strisce nere. Al momento, questa Dodge Viper GTS del 1988, proposta senza prezzo di riserva, viene offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti.

Le note di scarico sono diverse

Dodge Viper GTS biturbo Guarda le altre 5 fotografie →

Nel video si può ascoltare il sound del suo cuore, che differisce nelle note sonore dalla versione aspirata standard. Solo così gli appassionati possono rendersi conto di trovarsi al cospetto di qualcosa di diverso. Il look, infatti, non offre segnali per acquisire consapevolezza sulla trasformazione subita da questo classico delle auto sportive americane. D’altronde, non era necessario mettervi mano per rimarcarne l’esuberanza, che è innata nel design di serie, ancora piuttosto estremo.

Foto | Bring A Trailer