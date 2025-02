Sono 841 i chilometri percorsi in 20 anni, 918 esemplari prodotti, 36 unità con la stessa configurazione: sono i numeri che rendono unica una Dodge Viper GTS del 2002, recentemente apparsa sul mercato auto classiche con una quotazione di 100.000 dollari.

Dodge Viper GTS, in condizioni così non si è mai vista

Questa supercar rara rappresenta un vero gioiello per gli appassionati, essendo stata mantenuta in condizioni praticamente perfette sin dal suo acquisto. L’esemplare si distingue per una combinazione di colori esclusiva: carrozzeria rossa e interni in pelle color cognac, una configurazione condivisa da sole altre 35 vetture.

Sotto il cofano pulsa un motore V10 da 8 litri capace di erogare 450 cavalli, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Le prestazioni sono da vera supercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi e una velocità massima di 290 km/h. Tra le dotazioni, si trovano comfort moderni come aria condizionata, alzacristalli elettrici e airbag.

Un’auto da vera collezione

Particolarmente rilevante è lo stato di conservazione dell’auto, che presenta ancora la plastica protettiva originale sui sedili. Dei 918 esemplari prodotti, 873 furono destinati al mercato americano, rendendo questa vettura già di per sé un’autentica auto da collezione. Nonostante il prezzo di 100.000 dollari possa sembrare elevato, gli esperti prevedono un’ulteriore crescita del valore. Il mercato delle supercar dei primi anni 2000 sta infatti attraversando una fase di forte rivalutazione, spinta dalla domanda crescente di vetture analogiche in perfetto stato di conservazione.

La combinazione di chilometraggio minimo, condizioni originali e rarità rende questa Viper un investimento ideale per collezionisti e appassionati. Essa incarna non solo l’eccellenza ingegneristica americana, ma anche una testimonianza perfettamente preservata di un’epoca automobilistica ormai passata.