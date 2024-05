Con la Dodge Viper fa lo show, ma piomba su un’auto parcheggiata | Video

Il video odierno propone all’attenzione del pubblico un incidente occorso a una Dodge Viper SRT-10 Coupé. Ce ne occupiamo soltanto perché nessuno si è fatto male, tranne la muscle car statunitense e un’altra vettura parcheggiata. Teatro dei fatti, la periferia di una città americana non meglio specificata.

Il tizio al volante della vistosa supercar, in tinta nera, sembra voler dar prova della sua virilità. Prima sfiora la macchina in sosta nello stallo dietro, quasi fregandosene di un possibile contatto. Poi, capendo di essere filmato, vuole lasciare traccia del suo passaggio, magari nel tentativo di entrare nella storia del web. Così sfrutta la potenza della sua Dodge Viper SRT-10 Coupé, per eseguire una manovra di uscita dall’area di parcheggio in stile “Magnum P.I.” con la Ferrari 308 GTS.

La capacità di controllo del mezzo non è però degna delle sue ambizioni, così -in un attimo- perde il controllo della supercar a stelle e strisce, finendo contro un SUV in sosta sul lato opposto della strada. Per fortuna, come dicevamo, nessuna persona si è fatta male. Evidenti, tuttavia, i danni alle auto scoinvolte, soprattutto quelli patiti dalla muscle car, verniciata come la Batmobile.

Si possono ipotizzare dei costi importanti per le riparazioni, ma immagino che il proprietario dell’auto non abbia problemi di tipo economico. La lezione, comunque, gli sarà servita per imparare ad usare meglio le vetture sportive. Ricordiamo che la Dodge Viper SRT-10, col suo imponente motore V10 da 8.3 litri di cilindrata, mette sul piatto oltre 600 cavalli di potenza. Gestire una simile energia, scaricata sulle sole ruote posteriori e senza troppa elettronica, regala emozioni di guida spaziali, ma bisogna saperci fare. Altrimenti…