Dodge Hornet: sarà l’alter ego della Alfa Romeo Tonale?

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, la produzione della nuova SUV compatta Alfa Romeo Tonale presso l’impianto italiano di Pomigliano d’Arco (NA) potrebbe essere affiancata dall’assemblaggio dell’inedita Dodge Hornet, crossover di dimensioni compatte destinata esclusivamente al mercato statunitense.

Linee squadrate per la carrozzeria

La nuova Dodge Hornet dovrebbe rappresentare il modello ‘alter ego’ della prossima SUV della Casa del Biscione, con cui condividerebbe anche la stessa piattaforma. Tuttavia, differirà per la forma più squadrata della carrozzeria, in linea con gli attuali modelli Charger, Challenger, Durango e la lunga tradizione del brand statunitense. In passato è stata svelata l’omonima concept car, esposta al Salone di Ginevra del 2006, ma non avrà nulla a che fare con la futura crossover. La denominazione Hornet, invece, è stata nuovamente registrata di recente.

Sarà anche ibrida Plug-In?

Per quanto riguarda la gamma, la nuova Dodge Hornet dovrebbe essere equipaggiata solo con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri nelle versioni da 200 CV, 280 CV e 330 CV, quest’ultima dotata della tecnologia Mild Hybrid. Non è esclusa la configurazione PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, nelle declinazioni da 200 CV e 250 CV di potenza complessiva.