Dodge Charger King Daytona: edizione speciale da 807 cavalli

La Dodge Charger King Daytona del 2023 è una muscle car a quattro porte in edizione speciale. Si tratta del quinto di sette modelli della linea “Last Call“, che celebra l’attuale generazione delle Challenger e Charger, il cui ciclo produttivo volge al termine. Questa vettura sarà prodotta in soli 300 esemplari, per la gioia dei collezionisti di tutto il mondo.

Una scuderia di purosangue a disposizione

La base scelta per darvi forma è quella della Charger SRT Hellcat Redeye Widebody, cui aggiunge ulteriore energia. Sotto il cofano anteriore scalpita un motore V8 sovralimentato da 807 cavalli di potenza massima. A contrastarne le danze ci pensa un impianto frenante a sei pistoncini della Brembo. La Dodge Charger King Daytona del 2023 lega il suo lignaggio alle gare di resistenza degli ’60 e ’70. È il modello giusto per fare uscire col botto, dal mercato, la Charger, con l’interpretazione più selvaggia vista fino ad oggi.

Dodge Charger King Daytona: non passa inosservata

In questa veste, la berlina statunitense ottiene un appariscente colore arancione Go Mango, che onora la livrea dell’auto celebrata. La stessa tinta si ritrova anche nell’abitacolo, dalle cuciture del quadro strumenti e del volante a quelle dei rivestimenti di console e portiere. Da segnalare la presenza a bordo di tocchi di fascia alta, come i sedili Daytona in nappa/alcantara, il padiglione in pelle scamosciata, il volante in alcantara, il sistema audio premium Harman Kardon.

Un look specifico e distintivo

Le esclusive ruote in carbonio da 20 pollici si coniugano bene alla tela grafica generale, conferendovi ulteriore energia. Vari elementi identificativi della serie sono disseminati sulla carrozzeria e nella cabina di pilotaggio del modello, per evidenziare la nobile discendenza. La Dodge Charger King Daytona segue le Dodge Challenger Shakedown, Dodge Charger Super Bee, Dodge Challenger e Charger Scat Pack Swinger. Altre due interpretazioni della specie sono state annunciate al costruttore statunitense e faranno presto il loro debutto in società. La vendita della King Daytona sarà assegnata a concessionari specifici. Al momento non si conosce il prezzo di listino.