Dodge sta entrando nello spirito di Halloween e per questo ha creato i pacchetti HEMI Orange e SRT Black per le Charger e Challenger 2022.

Progettato per attirare i proprietari che desiderano distinguersi dalla massa, il pacchetto Hemi Orange rende omaggio all’iconico motore incorporando accenti arancioni ispirati ai primi HEMI.

In risalto ci sono le strisce color canna di fucile che percorrono tutta la carrozzeria con un accento arancione. I pacchetti sfoggiano anche altri dettagli arancioni sulla griglia e sugli stemmi dei parafanghi.

Disponibile per le versioni GT RWD e Scat Pack Widebody

Il pack è disponibile sulle versioni GT RWD e Scat Pack Widebody delle Charger e Challenger. Il primo è dotato di cerchi da 20 pollici in nero medio lucido, mentre il secondo vanta cerchi da 20 pollici in carbono verniciato in nero, supportati da pinze Brembo a sei pistoncini arancioni.

Le modifiche agli interni sono limitate, ma nell’abitacolo troviamo cuciture a contrasto arancioni sui sedili, sul cruscotto, sui pannelli delle portiere, sul volante e sul cambio. Lo Scat Pack Widebody fa un passo ulteriore in quanto a personalizzazione con finiture interne e cornici oscurate, nonché un badge “392” arancione e nero sul cruscotto al lato del passeggero.

I prezzi

Il pacchetto HEMI Orange costa 2.995 dollari sui modelli GT RWD, ma il prezzo include anche il pacchetto Performance Handling. Per le versioni con lo Scat Pack Widebody, il pacchetto è un’opzione da 1.500 dollari. E Dodge ha inoltre annunciato l’intenzione di offrire un’opzione HEMI Orange su Durango R/T e R/T Tow N Go all’inizio del prossimo anno.

Infine, il pacchetto SRT Black è disponibile sulle versioni Hellcat e Hellcat Redeye delle muscle car. Costa 695 dollari e aggiunge badge oscurati e terminali di scarico in nichel nero.