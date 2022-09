Dodge Charger Super Bee: la seconda della serie ‘Last Call’

Purtroppo Dodge sta dicendo addio sia alla Challenger con motore termico che alla Charger. Tuttavia, consapevole di aver offerto due modelli chiave della sua storia, il Marchio nordamericano li omaggia con sette edizioni speciali e approcci differenziati. Ora è arrivata la seconda, che riprende un nome mitico per il marchio: la Dodge Charger Super Bee.

Dodge Charger Super Bee: serie limitata

Si tratterà di una serie limitata con una produzione di sole 1.000 unità, metà delle quali basate sulla Charger Scat Pack convenzionale in colore B5 Blue e la restante metà nella carrozzeria Widebody, nel qual caso il colore scelto è Plum Crazy. I motivi estetici sono comuni a entrambe, con grafiche bianche sia sul cofano che dietro i passaruota posteriori, oltre ai loghi specifici Super Bee.

Dodge Charger Super Bee: le caratteristiche

Ognuna delle due varianti cambia anche a livello di ruote, con la prima che monta cerchi da 20 pollici e la seconda da 18, anche se in entrambi i casi sono gommati con pneumatici radiali per poterne ottenere il massimo nelle gare di accelerazione. In effetti, con questo obiettivo in mente, c’è anche una modalità di guida Drag Mode, che regola le sospensioni adattive in modo specifico per correre in linea retta. Altre novità includono un sistema frenante Brembo con pinze rosse a quattro pistoncini, un sistema di scarico con finitura nera e un doppio estrattore sul cofano per raffreddare il motore.

La seconda della serie “Last Call”

Il propulsore che spinge questa versione è il noto blocco HEMI 6.4 V8, che eroga la cifra non trascurabile di 492 CV, inviati direttamente all’asse posteriore tramite un cambio automatico a otto rapporti. La Dodge Charger Super Bee, seconda edizione della cosiddetta serie ‘Last Call’, dovrebbe arrivare nella primavera del 2023, ma al momento il suo prezzo non è stato rivelato, cosa che farà quando gli ordini apriranno in autunno.