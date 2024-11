Dodge Challenger: show a ruote fumanti con la polizia alle spalle | Video

Fare le bravate su una strada aperta alla normale circolazione denota scarsa maturità e poca eleganza. Qualcuno, però, se ne infischia. Il conducente della Dodge Challenger protagonista del video ne è una plastica conferma. Purtroppo per lui le cose sono andate male, con beneficio per gli altri automobilisti. Il tizio, infatti, ha iniziato il suo show acrobatico a ruote fumanti proprio mentre stava per sopraggiungere una flotta di moto della polizia. Evidentemente non le ha viste nello specchietto, preso com’era dal desiderio di capire dove stesse posizionata la Corvette che lo accompagnava.

Alla vista di questa, ha iniziato il funambolismo, colto in tutte le sue fasi dagli agenti, che sono prontamente intervenuti, per sedare gli spiriti bollenti dell’indomito conducente della Dodge Challenger. Qualcuno dice che a lui andrebbe il premio per il burnout più sfortunato dell’anno. Io credo che gli sia andato un biglietto in prima fila nello spettacolo del ritiro della patente, sicuramente eseguito dagli uomini delle forze dell’ordine, anche per proteggere gli altri utenti della strada. Speriamo che l’infelice disavventura sia servita ad educare il tizio con la Dodge Challenger, portandolo verso comportamenti più miti in futuro.