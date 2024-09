Ferrari Purosangue fa i donut sull’asfalto bagnato | Video

I donut con le vetture del “cavallino rampante” e le supercar di altri marchi non sono un fatto irrituale nel mare magnum dei video pubblicati in rete. Più insolito vedere una Ferrari Purosangue impegnata nell’esercizio della stessa pratica. Confesso che non mi era mai successo, in precedenza, di imbattermi in una scena del genere. Francamente non ne sentivo la mancanza, ma il vuoto mediatico si è colmato col filmato odierno.

Le ciambelle sono state disegnate sull’asfalto bagnato e in modo non altamente professionale, sfruttando la potenza del SUV emiliano. Lascio a voi i commenti sulla qualità e sull’opportunità dell’esecuzione. Immagino che a Maranello non siano proprio felicissimi, ma è solo un’ipotesi messa il risalto da un commentatore del video, cui mi collego idealmente per condivisione ideologica.

Protagonista delle riprese, come dicevo, è una Ferrari Purosangue, l’auto forse più irrituale della storia commerciale del marchio. Gli appassionati vecchio stampo, che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del mito, sono scettici nei suoi confronti, anche se nell’ambito degli Sport Utility Vehicle è la punta di diamante, l’espressione assoluta dell’eccellenza estetica e sensoriale. Il problema di fondo è che appartiene a una specie distante anni luce dalla tradizione del “cavallino rampante“.

A riconciliare con la storia ci pensa il monumentale motore V12 da 6.5 litri che ne alimenta le danze. Si tratta di un gioiello ingegneristico, della miglior specie, che eroga in questa veste 725 cavalli, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10.6 secondi. La velocità massima si spinge nel territorio dei 310 km/h. Anche in pista la Ferrari Purosangue si comporta molto bene, nonostante il peso in ballo e il baricentro alto. Per i donut, lascio a voi la parola.

Screen shot da video Instagram @marin_media