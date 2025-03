Un veicolo della Protezione Civile del Comune di Luni è stato immobilizzato a causa di una contravvenzione ignorata, mettendo in evidenza un intreccio di burocrazia, dimenticanze amministrative e rischi per la sicurezza pubblica.

Scatta il fermo amministrativo

Il 27 marzo 2025, un episodio paradossale ha coinvolto un fuoristrada fondamentale per le emergenze, sottoposto a fermo amministrativo per una multa non pagata. L’origine del problema risale a un’infrazione per attraversamento con semaforo rosso nel territorio di Castelnuovo Magra, commessa da un ex dipendente comunale alla guida del mezzo di servizio.

La contravvenzione, inizialmente trascurata dagli uffici municipali nonostante i ripetuti solleciti, ha visto un incremento progressivo fino a raggiungere l’importo di 652 euro. La burocrazia ha seguito il suo corso, portando al blocco di un mezzo essenziale per la gestione delle emergenze sul territorio.

Il gesto del sindaco

Di fronte alla delicata situazione, il sindaco ha deciso di intervenire personalmente: “Pagherò io la contravvenzione”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di evitare “un danno erariale con procedure ancora più lunghe”. Il primo cittadino ha inoltre espresso la speranza di poter rateizzare l’importo, vista l’incidenza sulla sua economia personale.

La vicenda ha diviso la comunità locale: alcuni hanno apprezzato il gesto di responsabilità del sindaco, mentre altri hanno criticato l’inefficienza amministrativa che ha portato a questo risultato. L’episodio solleva importanti interrogativi sulla gestione delle pratiche burocratiche comunali, specialmente quando riguardano servizi cruciali come quelli della Protezione Civile.

Questo caso rappresenta un monito per tutte le amministrazioni locali, evidenziando come semplici errori amministrativi possano compromettere l’operatività di servizi essenziali per la sicurezza pubblica. Resta da capire quali misure adotterà il Comune di Luni per evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro.