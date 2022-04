Deus Vayanne: l’hypercar elettrica che promette di battere tutti i record

In occasione del New York International Auto Show DEUS ha svelato la sua prossima hypercar elettrica, la Vayanne, frutto di una collaborazione tra l’azienda austriaca, Williams Advanced Engineering e Italdesign.

Obiettivo: rompere tutte le barriere

La casa automobilistica prevede che la Vayanne produrrà più di 2.200 CV (1.640 kW/2.230 CV) grazie a una piattaforma per veicoli creata da Williams Advanced Engineering, che dovrebbe consentirle di compiere alcune imprese piuttosto impressionanti. DEUS vuole infatti che l’auto sia in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 1,99 secondi, con una velocità massima di oltre 400 km/h.

Un’hypercar confortevole

Nonostante queste prestazioni monumentali, la Vayanne è stata progettata pensando anche alla praticità. DEUS afferma infatti che avrà 12 cm di altezza da terra per superare qualsiasi dosso e offrirà ampio spazio, anche per i bagagli. In effetti la praticità è stata messa al centro, tanto quanto le prestazioni, al momento della progettazione. Lo stesso approccio misurato è stato adottato anche per il design esterno, realizzato con l’aiuto di Italdesign.

Adrian-Filip Butuca, responsabile di design presso DEUS, ha affermato:

In DEUS, il design non riguarda solo l’aspetto, è un concetto integrato che riflette il credo principale del marchio: combinare senza sforzo design e funzionalità squisiti con la tecnologia all’avanguardia nel segmento delle hypercar elettriche. Per mostrare questa armonia, abbiamo scelto di stilizzare la Vayanne attorno all’idea di simmetria e allineamento geometrico delle sue linee e delle sue caratteristiche di design.

Gli interni

Per gli interni DEUS ha scelto un tipo di pelle prodotta nel modo più sostenibile possibile, per quello che l’azienda definisce un impegno a zero rifiuti per un modello di economia circolare. Un quadro strumenti completamente digitale e un display di controllo, inoltre, la contraddistinguono come un veicolo altamente tecnologico e le finiture che sembrano sprofondare nell’infinito aiutano a definire l’interno dell’auto.

Le prime consegne della DEUS Vayanne dovrebbero iniziare nel 2025 e la società prevede di costruire solo 99 di queste hypercar completamente elettriche.