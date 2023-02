Delta Safarista ora si può configurare online

La Delta Safarista di Automobili Amos finalmente si può configurare, quantomeno per poterla sognare in base ai propri gusti. Infatti, sono tanti gli abbinamenti di colore proposti e le varie configurazioni che possono variare l’immagine di una vettura che rimarrà sempre iconica.

Delta Safarista: un sogno da 570.000 euro

Per poter entrare in possesso di una Delta Safarista bisogna staccare un assegno di ben 570.000 euro, a cui si aggiunge il valore della Lancia Delta Integrale 16 V da utilizzare come base di partenza. Un esborso da nababbi insomma, per poter mettere in garage una vettura unica, e realizzata praticamente su misura.

Un configuratore ricco di possibilità

La scelta di colori per la Delta Safarista è decisamente ampia, infatti, oltre alle tante livree, c’è la possibilità di arricchire il corpo vettura a 3 porte con delle bande che possono essere longitudinali o trasversali. A corollario della varietà cromatica, ci sono anche le ruote con pneumatici tassellati, l’assetto rialzato, che può essere regolato, e persino i paraspruzzi dietro le ruote. Come sulle mitiche Lancia Delta che correvano il Safari Rally.

Tanti cambiamenti sotto le forme evolute della Delta

Come le vetture da rally di una volta, la Delta Safarista può andare di traverso in un amen, grazie al freno a mano idraulico. Dopo tutto, l’impianto frenante è stato maggiorato rispetto al modello di serie negli anni ’90, mentre le sospensioni sono da corsa. Anche il motore turbo ha subito modifiche con un nuovo sistema di raffreddamento per aria, olio ed acqua. Infine, il telaio è stato rinforzato.

Abitacolo da competizione

A completare il quadro, ci pensa l’abitacolo della Delta Safarista. Seppur totalmente configurabile, si tratta di un interno che strizza l’occhio al mondo racing. Infatti, ci sono anche le cinture a 6 punti ed il rollbar. Non manca un serbatoio da corsa ed un impianto d’estinzione. Nessuno spazio per i passeggeri posteriori, sulla Safarista si viaggia in due, visto che la zona posteriore ospita la ruota di scorta.