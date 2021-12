Lancia Delta Safarista: svelato l’ultimo restomod di Automobili Amos

Automobili Amos è diventata celebre per la sua Delta Futurista, pregevole operazione restomod basata sull’iconica Lancia Delta Integrale, vincitrice di ben 6 titoli mondiali rally. Sulla scia di questo successo, la factory italiana ha deciso di bissare con una novità altrettanto stupefacente battezzata con l’evocativo nome Delta Safarista.

Dedicata al Rally Safari

Questa nuova creazione basata su un modello storico dotato di meccanica moderna si rifà alla versione della Delta Integrale appositamente costruita per il Rally Safari, competizione valevole per il mondiale rally. La Delta Safarista si presenta come una versione modificata dalla Delta Futurista, in particolare per quanto riguarda l’estetica e l’adozione di alcuni nuovi componenti tecnici e meccanici.

Priva del superfluo

L’estetica della vettura è stata personalizzata con una livrea specifica bicolore e con nuovi specchietti retrovisori, mentre all’interno troviamo un abitacolo spoglio del superfluo e rinforzato con l’uso di un rollbar integrale, in grado di proteggere gli occupanti della vettura durante le competizioni. Al posto della strumentazione troviamo un ampio display interattivo studiato per visualizzare le principali informazioni di guida, mentre sedili, cinture di sicurezza e leva del cambio sono stati sviluppati appositamente per le gare, proprio come il comando verticale del freno a mano idraulico, tipico delle vetture rally.

Assetto regolabile

La trazione può contare su nuovi differenziali, mentre per la trasmissione si è optato per un cambio sequenziale derivato dalle competizioni. L’assetto risulta totalmente regolabile per adattarsi ad ogni tipo di terreno, inoltre non mancano un impianto di raffreddamento modificato e protezioni sottoscocca per proteggere gli organi meccanici più delicati. e impianto di raffreddamento modificato. Anche se non sono state comunicate le specifiche sul propulsore, con ogni probabilità sotto il cofano troveremo il 2.0 litri turbo benzina da 330 CV utilizzato anche dalla Delta Futurista.

Prezzo da capogiro

La Delta Safarista prodotta Automobili Amos sarà proposta ad un listino 570mila euro (tasse escluse), una cifra ben superiore ai 350mila euro della sorella “Futurista”. Senza ombra di dubbio stiamo parlando di una cifra decisamente elevata e alla portata di pochi, ma la Delta Safarista promette emozioni decisamente rare, inoltre in questo listino saranno compresi una serie di eventi specifici, organizzati appositamente nei per mettere alla prova le doti della Safarista e dei suoi fortunati proprietari.