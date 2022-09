Delage D12: svelate anche la Speedster e la F1

L’hypercar Delage D12 diventa ancora più allettante grazie al lancio di una nuova variante Speedster. La piccola casa automobilistica francese presentò l’hypercar D12 nel 2020, lanciandola esclusivamente come Coupé con tetto fisso. Ora, a distanza di due anni, Delage ha lanciato due nuove opzioni di carrozzeria per l’auto, soprannominate Delage D12 Speedster e Delage D12 F1.

Nuova Delage D12 Speedster

Come suggerisce il nome della Speedster, abbandona il tetto fisso a favore di un semplice parabrezza in vetro che, ai nostri occhi, fa sembrare l’auto ancora più stravagante. Questa opzione viene proposta ai clienti a un prezzo di $ 190.000 (189.820 euro al cambio attuale)

Nuova Delage D12 F1

Ma per i clienti con esigenze ancora più estreme, allo stesso prezzo, c’è anche l’opzione F1. Quest’ultima elimina completamente il parabrezza e lo sostituisce con un piccolo deflettore del vento, con la disponibilità di un’aureola ispirata alla F1 e un casco per il pilota. Se però i clienti desiderano il meglio di entrambi i mondi e vogliono passare dalla configurazione Speedster a quella F1 quando vogliono, la doppia carrozzeria può essere acquistata per $ 260.000 (259.803 euro).

Le due versioni della Delega D12

La Delage D12 ha recentemente fatto il suo debutto in Nord America alla Monterey Car Week nella cui occasione sette dei nove esemplari assegnati per gli Stati Uniti sono stati venduti durante l’evento. Della D12 sono state sviluppate due diverse versioni.

La prima è la D12 GT, dotata di un V12 aspirato da 7,6 litri che eroga 976 CV a 8.200 giri/min e 612 Nm di coppia a 6.200 giri/min. A questo è abbinato un motore elettrico da 109 CV, per una combinazione di 1.085 CV e 794 Nm.

La seconda è la Delege D12 Club, che monta lo stesso V12 da 7,6 litri ma che utilizza un motore elettrico più piccolo da 20 CV per la guida a bassa velocità, il parcheggio e la retromarcia. Questa variante ha un limite di 996 CV e 884 Nm.