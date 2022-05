Da quando il marchio francese, nel 2020, annunciò la supercar ispirata alla Formula 1 non ha fatto più parlare di sé. Ora però, dopo due anni, la casa automobilistica transalpina è tornata ad apparire tra le notizie che riportano la presentazione di un nuovo prototipo Delage D12.

Al via i test in Francia

Il brand non ha parlato molto della vettura, ma è stato annunciato l’inizio dei test sul circuito di Nevers Magny-Cours in Francia. La società ha continuato dicendo che il prototipo effettuerà un tour negli Stati Uniti quest’estate con la prima tappa prevista il prossimo agosto in California. Il nuovo prototipo Delage arriverà quindi a Miami il mese successivo per “offrire ai clienti e potenziali clienti del marchio la possibilità di provare la “super car”.

La presentazione al Gran Premio di Miami in Florida

Oltre a confermare il fatto che si tratta di un prototipo funzionale, Delage ha rivelato anche che due concessionari hanno firmato un accordo di distribuzione e assistenza per la D12 negli Stati Uniti. Il primo è stato Delage of South California del Newport Beach Automotive Group, mentre il secondo è Delage of Florida della Specialty Car Collection.

Per celebrare l’avvenimento, Delage e Specialty Car Collection terranno un evento, solo su invito, alla vigilia del Gran Premio di Miami di Formula 1. In questa occasione sarà presente il prototipo statico della Delage D12 e l’azienda mostrerà anche filmati del nuovo prototipo Delage D12 funzionale in pista.

Nuovo prototipo Delage D12: due versioni, GT e Club

Come aggiornamento, la Delage D12 è un’hypercar da 2,3 milioni di dollari dotata di un motore V12 aspirato da 7,6 litri supportato da un motore elettrico e una trasmissione automatica a otto rapporti. Il motore termico produce 1.004 CV, mentre il motore elettrico nella variante GT contribuisce alla potenza con altri 112 CV, per portare una potenza totale combinata di 1.115 CV.

I clienti potranno anche optare per una variante Club, che ha un motore elettrico da 20 CV che aiuterebbe la guida solo nel traffico, nel parcheggio e nella retromarcia. Il motore leggero consente alla variante Club di pesare circa 9o kg in meno rispetto alla GT, ma ha anche una potenza combinata inferiore di 1.024 CV.

Le prime Delage D12 verranno consegnate ai clienti nella seconda metà del 2023 e la produzione sarà limitata a sole 30 unità a livello globale.