Manhart ha presentato il secondo dei dieci esemplari della serie DP 500, una versione ottimizzata del Defender 110 P400 AWD con una maggiore potenza e un aspetto più sportivo. Dopo la prima DP 500 dello scorso anno, la nuova Defender DP 500 by Manhart offre specifiche leggermente diverse, in concreto per per un cliente di Dubai.

Defender DP 500 by Manhart: ri-convertita all’asfalto

A differenza del Land Rover Defender incentrato sul fuoristrada che avevamo visto di recente nei rendering di Manhart, questo nuovo kit DP 500 è destinato all’asfalto, come dimostrano gli enormi cerchi in lega da 24 pollici gommati con pneumatici a profilo ultra basso (295/30ZR24). Anche se, per coloro che desiderano qualcosa di più sensato, Manhart offre come opzione anche ruote più ‘umane’ da 22 pollici.

Defender DP 500 by Manhart: segni di riconoscimento

Ruote a parte, la Defender DP 500 by Manhart si distingue per l’ampio parafango aggiuntivo in tinta con la carrozzeria, il nuovo motivo per le prese del paraurti e discreti adesivi sul profilo. All’interno di questa Defender troviamo nuovi rivestimenti in pelle e Alcantara, ma Manhart offre anche i sedili ErgoMed opzionali di Recaro con raffreddamento, riscaldamento e airbag integrati. Altre modifiche includono un nuovo sistema di scarico in acciaio inossidabile con terminali extra rivestiti in carbonio o ceramica, freni potenziati con pinze rosse e un assetto ribassato di 30 mm grazie alle sospensioni pneumatiche.

Upgrade da +100 CV

Sotto il cofano la variante P400 AWD, base di partenza del tuning, è dotata di un motore a benzina a sei cilindri turbo da 3,0 litri. Ma con l’aggiornamento del software di Manhart la sua potenza cresce a 512 CV e 710 Nm di coppia, un potente aumento rispetto ai 400 CV e ai 550 Nm del modello di serie. Manhart non ha rivelato il costo delle modifiche, che possono variare a seconda delle preferenze dei proprietari.