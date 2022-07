Manhart ha presentato il secondo dei dieci esemplari della serie DP 500, una versione ottimizzata del Defender 110 P400 AWD con una maggiore potenza e un aspetto più sportivo. Dopo la prima DP 500 dello scorso anno, la nuova Defender DP 500 by Manhart offre specifiche leggermente diverse, in concreto per per un cliente di Dubai.