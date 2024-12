De Tomaso Pantera Si: la regina della specie in video

Un video rende omaggio alla De Tomaso Pantera Si, ultima evoluzione dell’iconico modello emiliano. In questa veste, l’auto fu prodotta dal 1991 ed ebbe anche una declinazione Targa, sbocciata nel 1993. Il nuovo allestimento giunse dopo 20 anni di produzione, per rinfrescare lo spirito della granturismo modenese, già rinnovato con gli step precedenti. Non avendo le risorse finanziarie per lanciare un prodotto completamente diverso, i vertici aziendali puntarono su un profondo rinnovamento di quello esistente.

Il compito di modificarne lo stile fu assegnato a Marcello Gandini, già autore, fra le altre, della Lancia Stratos e delle Lamborghini Miura e Countach, giusto per dare un’idea del suo spessore professionale. Dal lavoro creativo del designer piemontese derivò un radicale aggiornamento del look, con un restyling molto incisivo. L’ondata di rinnovamento messa in campo per la De Tomaso Pantera Si interessò tutte le facce visibili dell’auto ed anche le appendici aerodinamiche guadagnarono una loro specificità, come si evince dal trattamento dell’alettone posteriore, completamente diverso rispetto a quello della precedente GT5.

Il risultato stilistico diede al modello un aspetto più moderno e muscolare, capace di intercettare gli sguardi con la forza del suo carisma. La vista più riuscita è quella anteriore, che ancora oggi non accusa il peso degli anni, ma è tutto l’insieme a funzionare bene e con coerenza espressiva, sebbene l’eleganza non sia il suo forte. Qui si è puntato soprattutto sull’aggressività, raggiunta comunque in modo piuttosto fluido. Sul piano motoristico si segnala il passaggio dall’alimentazione a carburatori a quella ad iniezione elettronica, che rese più trattabile la De Tomaso Pantera Si rispetto alle progenitrici, oltre che in linea con gli standard sulle emissioni più severi maturati nel corso degli anni.

Qui la spinta faceva capo a un motore V8 da 4.942 centimetri cubi di cilindrata, proveniente dall’universo Mustang, in grado di sprigionare, in questo allestimento, la bellezza di 305 CV, grazie a un serie rilevante di interventi migliorativi. Facile immaginare quanto energica sia la spinta. Ai suoi tempi era degna di quella di concorrenti progettualmente più fresche. Di grande impatto le note sonore provenienti dal cuore, la cui energia concorre al piacere dell’esperienza dinamica vissuta con la De Tomaso Pantera Si. A voi il video.