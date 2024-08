De Tomaso P72: camera car sulla pista di Spa-Francorchamps | Video

Il video odierno ci porta idealmente a bordo della De Tomaso P72, con delle riprese eseguite sul circuito di Spa-Francorchamps. Ad entrare in azione nello splendido tracciato belga è il prototipo del modello, ancora dotato del motore V12 aspirato da 6.2 litri, con circa 700 CV al servizio del piacere. Come molti di voi sapranno, questa unità propulsiva lascerà spazio, sul modello di serie, a un meno affascinante V8 sovralimentato da 5.0 litri, in grado di esprimere lo stesso livello di potenza, ma con sonorità meccaniche di natura meno nobile.

Sinuosa e sensuale, la De Tomaso P72 ricorda nei tratti i prototipi impegnati nel mondiale marche degli anni sessanta, ma con un’interpretazione stilistica moderna, che evita la moda del remake. Nel filmato possiamo gustare l’intensità degli aspetti dinamici, godendo delle alchimie espressive della sua plancia, che profuma di qualità, come tutto l’allestimento dell’abitacolo. La monoscocca in fibra di carbonio è una cartina di tornasole della finezza costruttiva di questa vettura.

La supercar in esame regala emozioni che profumano della vecchia scuola, certamente più inebrianti di quelle oggi in voga. La trazione è posteriore, ma la guida non dovrebbe essere per pochi eletti, perché i progettisti hanno prestato grande attenzione alla fruibilità del modello negli scenari reali. Entro fine anno prenderà forma la consegna della prima De Tomaso P72, la cui produzione si dovrebbe fermare al raggiungimento del 72esimo esemplare. Non vediamo l’ora di conoscerla da vicino. Nell’attesa ci accontentiamo del video girato sulla pista di Spa-Francorchamps.

Foto | Screen shot da video Curbstone Events