De Tomaso: il prototipo P72 si chiamerà Isabelle

“Lascia che le macchine siano di nuovo romantiche.” È questo il messaggio del video di presentazione dell’Isabelle, il nuovo prototipo del marchio De Tomaso, modello che servirà a finalizzare l’iter di omologazione della sportiva P72 che debutterà nel 2022. Ecco le dichiarazioni ufficiali:

La nostra P72 non solo prende lo spirito d’Italia, Argentina e Stati Uniti, ma onora anche il loro spirito e riconosce il loro ruolo nella nostra storia. Per renderle il dovuto tributo, non solo le abbiamo dedicato il nostro nuovo prototipo di omologazione P72, ma abbiamo anche creato un cortometraggio intitolato Meet Isabelle

Il nome è stato preso da Isabelle Haskell, moglie del fondatore dell’azienda. Spiega la De Tomaso Automobili in una nota:

Nel corso della sua vita, Isabelle ha sfidato le aspettative di amici, familiari e nemici; forgiando la propria strada e perseguendo la sua passione per le corse. Ha corso con gli uomini, sia negli Stati Uniti che in Europa, dove ha conosciuto, sposato e corso con Alejandro.

Proprio nel mondo dei motori è nata la storia d’amore con Alejandro De Tomaso e i due insieme hanno formato una società riconosciuta dai fan. E in omaggio a questa donna arriva il concept Isabelle, presentato attraverso un video con protagonista la spagnola Carmen Jordá. L’auto sportiva che è spinta da un motore Ford V8 5.0 Supercharged regolato dal tuner nordamericano Roush, sviluppa più di 700 cavalli e oltre 825 Nm di coppia.

Ma la presenza di Jordá non è circostanziale e non si limiterà al solo video promozionale, dal momento che ha fatto parte del team Lotus di Formula 1 e ha supportato lo sviluppo delle proprie vetture, lavorerà e supervisionerà anche le nuove supercar di produzione di De Tomaso. Jordá ha affermato:

Sono incredibilmente grato di entrare a far parte della famiglia De Tomaso; È come un sogno. Il marchio ha una storia leggendaria e sono davvero onorato di continuare lo spirito ispiratore di Isabelle. Condividendo la stessa passione e la nostra visione genuina, hanno creato un’opportunità irripetibile per riportare il romanticismo nel settore automobilistico, sia su strada che in pista. Abbiamo un viaggio emozionante davanti a noi mentre continuiamo a scrivere i prossimi capitoli di De Tomaso e della storia dell’automobile.