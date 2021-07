Dallara Stradale EXP: dalla strada alla pista con 500 CV

La Dallara Stradale, come suggerisce il nome, è una sportiva dalle prestazioni superlative omologata per circolare liberamente in strada. Ora però, l’offerta della Dallara si amplia con una nuova e ancora più estrema versione “track day” battezzata per l’occasione Stradale EXP.

Elimina il superfluo

La nuova Dallara Stradale EXP è stata sviluppata per esaltare l’eccellente telaio e le componenti meccaniche di questa due posti priva di tutto quello che risulta superfluo per una guida tra i cordoli di un circuito.

Più leggera e aerodinamica

La EXP sfrutta il medesimo telaio in carbonio della Stradale “omologata”, ma a causa della mancanza del tetto e del parabrezza ha dovuto ricevere rinforzi specifici nella parte superiore del corpo vettura, seguendo le regole della FIA. Sul piatto della bilancia, la Stradale EXP fa segnare appena 890 kg, mentre grazie al kit aerodinamico può contare su una deportanza di 1.270 kg a 290 km/h, ovvero 450 in più rispetto alla versione “standard”.

Prestazioni da GT3

Queste caratteristiche fanno della Stradale EXP una vera e propria auto da corsa dura e pura che in quanto a prestazioni ed emozioni non ha nulla da invidiare ad una vettura da competizione di categoria GT3.