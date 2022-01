Dallara Stradale D50: celebra i 50 anni del marchio

Per adesso è celata da un telo, così appare in foto, ma le forme sembrano ancora più affilate di quelle della Dallara Stradale. E’ la D50, pensata e realizzata per celebrare i 50 anni del Marchio reso famoso dalle corse.

Derivata dalla barchetta Exp o coupé per puristi?

Non ci sono immagini che possano svelare tutti i dettagli, ma si può intuire che si tratta di una coupé vera e propria, per via della forma del tetto, ma soprattutto degli attacchi della grande ala posteriore, con supporti esterni e non interni come sulla Barchetta Exp.

L’accesso all’abitacolo dovrebbe essere favorito da vere e proprie portiere, anche per fornire un minimo di comfort nei trasferimenti, nonostante questa voce non sia tra quelle prioritarie per la D50. L’idea che sia una Dallara Stradale più evoluta e non una trasfigurazione della Barchetta Exp con il tetto deriva anche dall’assenza degli sfoghi laterali per l’aria e dei flap anteriori.

Il motore sarà potente ma forse meno estremo della Exp

Di sicuro la D50 avrà un cuore adeguato alle forme aggressive e filanti del corpo vettura ma forse non troppo estremo come quello della Exp che vanta 500 CV e 720 Nm di coppia massima, comunque sarà solo il tempo a svelarci le sue potenzialità motoristiche reali. Potrebbe debuttare anche una livrea esclusiva, celebrativa appunto, ma anche su questo dettagli attendiamo comunicazioni ufficiali di Dallara.

Il peso piuma ed i CV extra le regaleranno prestazioni da corsa

Se si pensa che la versione in commercio pesa 855 kg, è chiaro che la D50, ancora più curata, potrebbe perdere dei kg portando la massa generale a valori record. Così, il motore Ford da 2,3 litri sovralimentato potrebbe regalare prestazioni ancora più incredibili alla Dallara in questione, con qualche cavallo in più rispetto al modello di serie, che ha comunque 400 CV. C’è da dire però che la D50, come le altre sportive dell’azienda di Varano de’ Melegari, avrà la sua arma migliore nell’handling.