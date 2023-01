Dakar 2023, Nasser Al-Attiyah trionfa per la quinta volta

Nasser Al-Attiyah ha trionfato nell’edizione 2013 della Dakar al volante della sua Hilux del team Toyota Gazoo Racing. Per il pilota qatariota si tratta del quinto successo al mitico rally raid e del secondo successo consecutivo con il pick-up Toyota.

Dakar 2023: Nasser Al-Attiyah vince il quinto titolo

La meritata vittoria di Nasser Al-Attiyah è arrivata grazie ad un importante vantaggio accumulato a discapito dei diretti avversari nel corso dei primi sette giorni di gara. La vittoria è quindi giunta dopo una stoica “partita a scacchi” giocata con intelligenza e determinazione. I sorpassi ai danni degli avversari sono stati effettuati soltanto al momento più opportuno, dopodiché il vantaggio è stato gestito sapientemente evitando rischi inutili. Questa ricetta ha portato il pilota arabo ad agguantare la quinta vittoria nel rally raid più duro e famoso del mondo, tutto grazie alla sua lunga esperienza in questa disciplina.

Dakar 2023, Al-Attiyah straccia agli avversari

Alla fine dei conti, il duo Al-Attiyah e Baumel del team Toyota Gazoo Racing è riuscito a concludere la competizione con un vantaggio di ben un’ora e venti minuti sulla coppa del Team BRX composta dal pluricampione di Rally Loeb e dal suo compagno Lurquin.

Dopo la vittoria, Nasser Al-Attiyah ha così commentato l’impresa:

Sono davvero molto felice, è stata una gara molto difficile per tutti i partecipanti e per me è il massimo essere riuscito a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Si tratta della mia quinta vittoria alla Dakar e la quarta di Mathiu

Grazie a questo quinto titolo, il pilota qatariano raggiunge il secondo posto nella classifica per numero di vittorie alla Dakar, sorpassando anche Ari Vatenen. Ora nel mirino di Nasser c’è solo Peterhansel, con alle spealle ben 8 vittorie in questo estenuante rally raid.

Toyota Gazoo Racing ha sviluppato l’auto migliore

Il merito della vittoria della coppia Al-Attiyah e Baumel va anche all’incredibile lavoro portato avanti dal team Toyota Gazoo Racing in gardo di metetre a punto una GR Hilux T1+ a dir poco superlativa, come dimostrano anche gli ottimi piazzamenti ottenuto anche da Giniel De Villiersi e Henk Lategan, in grado di conquistare rispettivamente la quarta e la quinta posizione. Non passa inosservato neanche l’incredibile successo dell’esordiente Lucas Moraes con la Toyota Hilux privata del team Overdrive, capace di raggiungere il terzo posto assoluto dopo una gara avvincente. Il pilota brasiliano ha così commentato il suo ottimo risultato:

Sono felicissimo. Per il mondo del rally brasiliano si tratta di un risultato storico, visto che è la prima volta che è stato raggiunto un risultato di questo tipo. Ora farò festa con tutti i fotografi brasiliani presenti. Al momento non posso confrontare il mio risultato con alter edizioni della Dakar considerando che si tratta della mia prima volta in questa competizione, ma, nonostante ciò, posso affermare che si è trattato di una gara estremamente dura.

Onorevole, ma amaro secondo posto per Loeb

Il nove volte campione del WRC, Sebastien Loeb, si è invece dovuto accontentare del secondo posto: un ottimo risultato se si tieni in considerazione il terribile inizio do cui è stato protagonista. La vettura ha dato al pilota francese numerosi problemi che hanno riguardato sia forature che inconvenienti meccanici. Nonostante le sette vittorie di tappa, di cui sei consecutive, Loeb è riuscito a centrare solo il secondo posto che ovviamente, vista la situazione, ha un sapore più che amaro per il francese. C’è anche da sottolineare che visto il vantaggio, Al-Attiyah non ha spinto al limite la sua Hilux nel corso della seconda settimana della competizione.

Flop dell’Audi

L’edizione 2013 della Dakar è stata per Audi un vero e proprio Flop. Il colosso tedesco non ha visto nemmeno una delle sue vetture nei primi 10 classificati. Il podio per la Casa di Ingolstadt è naufragato con il doppio ritiro di Peterhansel e Sainz, a cui si sono aggiunti i problemi di Ekstrom che gli hanno fatto perdere la possibilità di piazzarsi tra le prime 10 posizioni. C’è da dire che la sfortuna ha perseguitato le Audi RS Q e-tron E2 che altrimenti avrebbero dato tanto filo da torcere agli avversari.