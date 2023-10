Daihatsu Copen: il mitico modello rinasce sotto forma di concept

Daihatsu, il marchio giapponese specializzato in auto di piccole dimensioni, ha svelato le prime immagini di un concept che anticipa il possibile ritorno del suo modello più iconico, la Daihatsu Copen. Si tratta di una piccola roadster con tetto rigido ripiegabile, che ha debuttato nel 2002 e che è stata prodotta fino al 2012.

Prime immagini della concept sulla base della Daihatsu Copen

Rispetto al vecchio modello di produzione, la nuova concept è notevolmente più grande in termini di dimensioni, quindi non può più essere classificata come una kei car. Infatti il concept Vision Copen misura 3835 millimetri di lunghezza e 1694 millimetri di larghezza. Il suo passo misura 2.413 millimetri. Esteticamente parlando la Vision Copen è una rivisitazione del modello di serie originale.

La vettura dispone di un corpo rotondo con superfici lisce e senza spigoli vivi. Nella parte anteriore abbiamo fari LED rotondi disegnati a forma di lettera C, accanto ad una semplice griglia e due luci LED secondarie montate sulla barra. Lo stesso stile è presente nella parte posteriore di questa nuova Daihatsu Copen, dove le luci posteriori a LED hanno la stessa forma dei fari.

Il nuovo modello presenta interni futuristici con controlli circolari. All’interno sono montati anche due display compatti. La Daihatsu Copen Vision è dotata di un motore a benzina da 1,3 litri con una potenza di oltre 100 CV, che funziona insieme a un cambio automatico a sei velocità. Daihatsu ha anche fatto sapere che il motore della Copen Vision può funzionare con carburante a zero emissioni di carbonio. Grazie a ciò, l’auto sportiva non danneggia l’ambiente.