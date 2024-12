Dacia presenta la Duster Soul of Dakar, un’edizione esclusiva ispirata alla leggendaria competizione Dakar 2025. Questa versione speciale nasce per celebrare l’esordio del marchio nel celebre rally, al fianco dei prototipi Sandriders della categoria T1+ guidati da Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah e Cristina Gutiérrez. L’obiettivo non è fornire supporto tecnico durante la gara, ma rendere omaggio allo spirito d’avventura e promuovere una linea di accessori dedicata agli appassionati di outdoor e off-road.

Meccanica robusta e prestazioni avanzate

La Duster Soul of Dakar è basata sulla versione 4×4 del popolare SUV e monta un motore 1.2 tre cilindri mild hybrid da 131 CV e 230 Nm di coppia. Abbinata a un cambio manuale a sei rapporti, questa configurazione offre performance eccellenti sia su strada che in fuoristrada. Gli angoli di attacco (31°), dosso (24°) e uscita (36°) assicurano una grande versatilità, supportati da un’altezza da terra di 21,7 cm e un assale posteriore a bracci multipli che migliora l’escursione delle ruote e la stabilità in curva.

Stile Dakar: una livrea unica e accessori outdoor

Il look della Dacia Duster Soul of Dakar si distingue per una livrea speciale che richiama quella dei prototipi Sandriders, rendendola immediatamente riconoscibile. L’estetica è completata da una gamma di accessori della linea InNature, progettati per chi ama l’avventura. Tra gli elementi inclusi figurano un portapacchi da tetto con capacità di carico fino a 75 kg, una box rigida, un borsone e una pala, utili per superare situazioni difficili nel fuoristrada. L’allestimento può essere ulteriormente arricchito con il pratico Sleep Pack e una tenda da campeggio.

Interni funzionali e personalizzazione avanzata

L’abitacolo della Duster Soul of Dakar non è da meno, grazie agli accessori YouClip, tra cui tasche portaoggetti, supporti per smartphone e tablet, ganci per borse e portabevande. Per chi desidera replicare l’esclusiva grafica esterna, si consiglia di rivolgersi a un’azienda specializzata in wrapping, poiché non è ancora disponibile nei canali ufficiali Dacia.

La Dacia Duster Soul of Dakar è un simbolo di avventura, pronta a ispirare chiunque sogni di vivere emozioni uniche, sia in città che su terreni impervi.