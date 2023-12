Dacia Duster dice no all’elettrico almeno fino al 2030

Dacia ha recentemente rinnovato uno dei principali bestseller della sua gamma, la Dacia Duster. La terza generazione del popolare SUV ha perso i suoi motori diesel ed ha introdotta una versione ibrida leggera (MHEV) e ibrida (HEV). Tuttavia, il popolare SUV non riceverà una variante elettrica al 100% a breve termine. Questo è quanto anticipato dall’amministratore delegato dell’azienda rumena, Denis Le Vot che ha parlato nelle scorse ore con Autocar.

Una Dacia Duster elettrica: ci sarà da aspettare un bel po’ prima di vederla

L’attuale Dacia Duster che è stata appena presentata rimarrà sul mercato per molti anni. Dunque si potrà pensare ad una versione completamente elettrica di questo modello solo con la futura generazione. Quindi non prima del 2030 o addirittura del 2032. Denis Le Vot ha detto che il gruppo Renault sta puntando con decisione all’elettrificazione delle sue auto. Tuttavia Dacia non vuole cambiare la sua gamma così velocemente come il marchio Renault. Da questo punto di vista il manager ha detto che la casa rumena rappresenta una sorta di “salvavita” per Renault in un momento di grande incertezza e instabilità.

I clienti di Dacia chiedono ancora auto termiche e di conseguenza il CEO ha fatto capire che il brand sarà l’ultimo del gruppo francese a elettrificare completamente la sua gamma. Fino a quando in Europa si potranno vendere auto a combustione Dacia sicuramente offrirà auto con questo tipo di motore. Dunque lo stesso accadrà anche con Dacia Duster che ancora per molti anni potrà essere acquistato con motore a combustione.