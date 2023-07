Dacia, Xavier Martinet: ‘Il nostro brand è in costante evoluzione’

Dacia sta conquistando un po’ alla volta le strade d’Europa con la sua gamma. Nel primo semestre dell’anno in corso, la Dacia Sandero ha segnato un incremento di vendite del 24%, arrivando a 138.978 unità. Questa cifra consolida la sua posizione come l’auto preferita dai consumatori privati europei, titolo che detiene senza interruzioni dal 2017.

Il SUV preferito dai privati in Europa, il Dacia Duster, continua a mantenere la sua solida posizione nel mercato. Nel primo semestre, ha registrato una crescita del 13% rispetto all’anno precedente, con un totale di 111.891 unità vendute.

Non da meno, il Dacia Jogger ha venduto 50.569 unità nel corso del primo semestre dell’anno, superando così le 100.000 unità vendute dall’anno del suo lancio. La motorizzazione ibrida, particolarmente apprezzata, costituisce più di un quarto di tutti gli ordini ricevuti dal marchio del Gruppo Renault.

Nel segmento dei veicoli elettrici, la Dacia Spring continua a riscuotere successo. Con 27.438 unità vendute, ha registrato un aumento del 38% rispetto al primo semestre del 2022, mantenendo la sua posizione sul podio delle auto elettriche preferite dai privati in Europa.

Xavier Martinet, SVP, Marketing, Sales and Operations di Dacia, ha detto: “La success story Dacia continua con volumi mondiali in crescita del 24%. Per la prima volta della sua storia, Dacia sale sul secondo gradino del podio europeo delle vendite a privati, un risultato che dimostra quanto la nostra strategia sia in linea con le esigenze dei clienti. Questa performance rispecchia un Brand in costante evoluzione, come dimostrano i nostri recenti impegni decisamente outdoor: il rally-raid con carburanti sintetici a partire dal 2025 e la partnership con l’UTMB World Series”.

Ecco come sono andate le vendite nei principali mercati d’Europa

Il costruttore rumeno ha visto un aumento del 29,5% nel mercato europeo delle auto, superando la crescita generale del 17,5%. Ciò ha portato a un aumento della market share del 4,5%, con un aumento dello 0,4% rispetto al primo semestre del 2022.

In Francia, mercato principale di Dacia, la casa automobilistica rumena ha registrato un aumento del 25% rispetto al 2022, con 81.415 veicoli immatricolati nel primo semestre. Questo le ha permesso di consolidare la sua terza posizione nel mercato francese delle auto, con una quota pari al 9,1%.

In Italia, l’azienda ha venduto 47.798 unità nel primo semestre del 2023, registrando un aumento del 26% rispetto al 2022. Il risultato più significativo è la posizione di leadership nel mercato auto privato, con una quota di mercato del 9,7%. In particolare, la Sandero è il modello più venduto tra i privati in Italia.

In Germania, la presenza del costruttore rumeno si è rafforzata con un aumento delle vendite del 41% rispetto al primo semestre del 2022, totalizzando 34.862 unità. Questo successo le ha consentito di posizionare per la prima volta tre dei suoi modelli nella top 10: Sandero al terzo posto, Duster al quarto e Jogger al 10°.

Anche in Spagna, Dacia ha registrato un incremento notevole delle immatricolazioni del 40%, con 24.816 unità vendute nei primi sei mesi del 2023. Qui, la Sandero risulta essere il veicolo più venduto nel mercato auto.

Infine, in Romania, il brand continua a dominare il mercato, occupando tutte le posizioni della top 5 nel primo semestre del 2023, con 24.733 esemplari consegnati e una quota di mercato del 33,4%.

Nel frattempo, il costruttore rumeno sta portando avanti l’offensiva con i suoi quattro modelli principali, tutti dotati del nuovo allestimento Extreme, che incarna i valori outdoor dell’azienda. Questa mossa si è rivelata un successo indiscutibile, con oltre 45.000 ordini ricevuti in pochi mesi.