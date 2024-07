Alla recente edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed, la Czinger 21C ha stabilito un nuovo record, percorrendo i quasi 2 chilometri del circuito in un tempo sorprendente di 48,83 secondi. Questo risultato ha spodestato la precedente detentrice del primato, la Rimac Nevera, che aveva segnato un tempo di 49,32 secondi nel 2022. La Czinger 21C, guidata abilmente da Chris Ward, ha quindi preso il titolo di auto omologata per la strada più veloce nella storia del festival.

La Czinger 21C è un’auto straordinaria, equipaggiata con un motore V8 biturbo da 2.9 litri che può raggiungere i 11.000 giri al minuto, affiancato da due motori elettrici alimentati da batterie al titanato di litio. Questa combinazione fornisce una potenza complessiva di 1.250 CV, distribuiti su un peso di 1.250 kg, garantendo prestazioni eccezionali. La velocità massima dichiarata è di 352 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 1,9 secondi. E tutto ciò riguarda la versione “base” della 21C.

Nonostante sia tecnicamente un’auto di serie, la Czinger 21C sarà prodotta in soli 80 esemplari, rendendola molto più esclusiva rispetto alla Rimac Nevera, della quale saranno realizzati 150 esemplari. La gamma della Czinger 21C comprende anche altre varianti, tra cui la 21C V Max, che può raggiungere una velocità di 407 km/h, e la 21C Blackbird, una vera e propria macchina da corsa con 1.350 CV, prodotta in soli quattro esemplari.

Va comunque ricordato che l’hypercar americana non è l’auto più veloce in assoluto al Goodwood Festival of Speed. Questo onore spetta ancora alla McMurtry Speirling, una monoposto elettrica che nel 2022 ha completato il tracciato in un impressionante tempo di 39,08 secondi.

Il record della Czinger 21C è una dimostrazione delle straordinarie capacità tecnologiche e ingegneristiche che caratterizzano l’industria automobilistica moderna. La sfida tra le hypercar continua, e il Goodwood Festival of Speed rimane il palcoscenico ideale per queste straordinarie imprese.