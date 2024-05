La Cupra Leon ha ricevuto un importante restyling per il 2024, che riguarda sia il modello compatto che la versione Sportstourer. Il design esterno è stato aggiornato per conferire un’immagine più sportiva e aggressiva, mentre gli interni mantengono la loro qualità distintiva con alcune novità significative.

Come cambia la Cupra Leon 2024

Esteticamente, il nuovo modello Leon si distingue per i suoi aggiornamenti nei dettagli di stile. Le modifiche più evidenti sono concentrate sul frontale, dove la Cupra ha introdotto una nuova griglia e una rivisitata presa d’aria che accentuano l’aspetto aggressivo dell’auto. I nuovi fari matrix LED incorporano elementi triangolari che evocano il design della Cupra Tavascan, un’altra auto del marchio. Anche la selezione dei cerchi in lega è stata ampliata, offrendo ora otto opzioni di design e dimensioni che variano da 18 a 19 pollici.

La parte posteriore vede l’introduzione di una barra LED centrale che illumina il logo Cupra e gruppi ottici che mantengono il caratteristico motivo triangolare. Per quanto riguarda la carrozzeria, sono disponibili nove nuove colorazioni, tra cui Century Bronze Matt e Magnetic Tech Matt, che offrono agli acquirenti una vasta scelta per personalizzare il loro veicolo.

Gli interni hanno un nuovo schermo

Internamente, la Leon 2024 non presenta grandi cambiamenti nei rivestimenti, che continuano a essere di alta qualità e caratterizzati dall’uso di materiali sostenibili come la microfibra vegana riciclata. Tra le novità, spicca l’introduzione dei sedili CUPBucket, gli stessi della Formentor VZ5, e aggiornamenti agli inserti neri su volante e console centrale. Il cruscotto è dominato da un nuovo schermo infotainment da 12,9 pollici, sotto il quale si trova uno slider retroilluminato per i comandi della climatizzazione e del volume della radio.

Dal punto di vista tecnologico, la Leon è ora equipaggiata con un nuovo sistema audio sviluppato con Sennheiser, che comprende 12 altoparlanti e offre una potenza totale di 425 W. La gamma di motorizzazioni al lancio è estremamente variegata, con otto opzioni diverse, tra cui spicca il 2.0 TSI da 333 CV nelle varianti più sportive. Questo motore, abbinato al sistema Torque Splitter e a un impianto frenante Akebono (opzionale), garantisce prestazioni di alto livello, ereditando alcune caratteristiche dalla VZ5 da 390 CV.

Gamma motori disponibili

La Leon 2024 è anche disponibile in versioni più ecologiche, come il motore 1.5 TSI da 150 CV mild hybrid e il 2.0 TDI da 150 CV, oltre a due versioni ibride plug-in che combinano il motore 1.5 TSI con potenze tra 204 CV e 272 CV. Queste versioni ibride, che includono una batteria da 19,7 kWh, permettono un’autonomia di oltre 100 km in modalità completamente elettrica e supportano la ricarica fino a 50 kW in corrente continua e 11 kW in corrente alternata. Questo mix di aggiornamenti e nuove caratteristiche rende la Cupra Leon 2024 una scelta interessante sia per gli amanti della sportività che per chi cerca un’auto con buone prestazioni ambientali.