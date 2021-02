Cupra Formentor VZ5: 5 cilindri e 390 CV

Cupra ha appena compiuto tre anni di vita come marchio indipendente da Seat e per festeggiare questa ricorrenza ha presentato la sua vettura più speciale, la Cupra Formentor VZ5. Questa variante del crossover compatto spagnolo è spinta da un motore 2.5 turbo a cinque cilindri, eroga 390 CV e la sua produzione sarà limitata a 7.000 unità.

Che il marchio spagnolo Cupra stesse sviluppando una versione più performante del suo modello di punta era un segreto di pulcinella, già qualche mese fa infatti diversi muletti di prova erano stati infatti sorpresi sul Nürburgring Nordschleife e il marchio stesso aveva annunciato il lancio di questa versione svelata oggi.

Segni di riconoscimento

La Cupra Formentor VZ5 mantiene l’architettura della Formentor, con il suo muso lungo e aggressivo e una carrozzeria compatta, più bassa del solito rispetto ai SUV del suo segmento. Nella parte anteriore, il paraurti ha una forma leggermente diversa nella parte inferiore, dove troviamo due piccole modanature in fibra di carbonio alle estremità.

Questo specifico splitter anteriore è quello che si occupa di convogliare il flusso d’aria verso gli intercooler, migliorando il raffreddamento della meccanica, che sebbene si basi su un altro motore utilizzato dal gruppo in altri modelli di taglio sportivo, in questo caso ha un sistema di raffreddamento specifico sviluppato ad hoc da CUPRA.

Nella vista laterale, la Cupra Formentor VZ5 si differenzia dal resto della gamma per i cerchi specifici da 20 pollici color rame, un pollice in più rispetto alla normale VZ. All’interno di questi trova posto l’impianto frenante Akebono con pinze a sei pistoncini anch’esse verniciate in colore rame.

Dietro troviamo le variazioni più significative rispetto alla Formentor standard, in quanto la VZ5 presenta un diffusore in fibra di carbonio e un quadruplo scarico color rame disposto in una suggestiva posizione verticale. La scritta CUPRA e il logo VZ5 sul cofano, entrambi verniciati in nero lucido, completano la parte posteriore.

Questa edizione limitata della Cupra Formentor avrà un colore esclusivo chiamato Taiga Grey, anche se può essere acquistata anche nelle tinte: Midnight Black, Magnetic Tech e Petrol Blue.

Abitacolo: i sedili CUPBucket

All’interno dell’abitacolo spiccano i sedili specifici CUPBucket, ancora più radicali rispetto a quelli della VZ. Grazie alla loro struttura sottile ottimizzano lo spazio interno e possono essere rivestiti in pelle Petrol Blue o nera. Chi sceglierà il colore degli esterni Taiga Grey potrà inoltre scegliere un interno esclusivo con grafiche progressive in Dinamica Black e sedili in pelle Nappa marrone, traforati e con dettagli in rame.

Uno dei migliori motori di Volkswagen

Sotto il cofano, la CUPRA Formentor VZ5 nasconde il noto motore 2.5 cinque cilindri turbo che montano anche altri modelli del gruppo come l’Audi TT RS, l’Audi RS3 e la RSQ3 Sportback.

Questo motore sulla Cupra Formentor VZ5 sviluppa una potenza di 390 CV (287 kW) tra 5.700 giri/min e 7.000 giri/min, mentre la coppia massima è di 480 Nm ed è disponibile a partire da 2.250 giri/min. La trasmissione è affidata al cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti DSG e il set consente alla Cupra Formentor VZ5 di passare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, autolimitata elettronicamente.