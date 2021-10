Cupra Born: via alla produzione del primo modello 100% elettrico

Una serie di bracci automatizzati scelgono, raccolgono e avvicinano i componenti; gli addetti perfezionano l’operazione di assemblaggio del veicolo, che viene successivamente inviato alla finitura. Dopodiché, avviene il controllo finale e la delibera è pronta. Sono, queste, operazioni che si ripetono decine di migliaia di volte al giorno, ed in tutte le parti del mondo. A Zwickau, ovvero nello stabilimento sassone di proprietà del Gruppo Volkswagen – dove un tempo si producevano le Trabant e nella fase di “new deal” del colosso tedesco rivolta all’elettrificazione assume un ruolo di primo piano per le strategie “zero emission” del Gruppo -, il processo industriale aggiunge un importante capitolo.

Si tratta di Cupra Born, primo modello 100% elettrico del dinamico e giovane marchio nato all’inizio del 2018 da una “costola” di Seat, che è ufficialmente entrato in produzione a Zwickau. Un lotto iniziale di esemplari ha, mercoledì 28 settembre, lasciato le linee di montaggio dell’impianto – dove già vengono prodotte Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron ed Audi Q4 Sportback e-tron, vetture con le quali viene condivisa la piattaforma modulare MEB (Modularer Elektrobaukasten) – alla presenza dei vertici Cupra: da Wayne Griffiths (già amministratore delegato e presidente del CdA dell’azienda e, da fine ottobre 2020, anche presidente di Seat in sostituzione di Luca De Meo) ai membri del Comitato Esecutivo. Ad accoglierli c’era Stefan Loth, presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Sassonia ed ex capo dello stabilimento di Martorell.

Obiettivo: completamente zero emission entro il 2030

L’evento, oltre che sancire l’imminente arrivo di Cupra Born nelle concessionarie (più sotto dettagliamo lineup, consegne, dotazioni e importi di vendita), conferma l’inizio di una nuova era per il “brand” catalano, che al recentissimo IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera aveva annunciato una corposa “offensiva 100% elettrica”, con l’obiettivo di proporre una gamma di modelli interamente a zero emissioni entro il 2030. Un traguardo che, dalla produzione a Zwickau (il più grande polo industriale per i veicoli elettrici in Europa: il quantitativo di veicoli prodotti ogni giorno si attesta su 1.400 unità; la capacità produttiva annua è nell’ordine di circa 330.000 auto elettriche) si estenderà dal 2025 a Martorell. In effetti, il Gruppo Volkswagen ha assegnato allo stabilimento sassone una squadra di ingegneri e tecnici che hanno il compito di osservare ogni fase della produzione di Cupra Born, per raccogliere esperienze in vista di una futura produzione di modelli elettrici negli impianti catalani. A questo proposito, Wayne Griffiths sottolinea quali sono i prossimi step industriali per Cupra:

Emozionalità nello stile e sportività a zero emissioni: così Cupra Born dà l’impulso alla trasformazione dell’azienda ed all’inizio della sua offensiva elettrica. La produzione del nostro primo modello 100% elettrico nella più grande fabbrica di veicoli elettrici d’Europa fornirà preziosi insegnamenti mentre cerchiamo di costruire veicoli elettrici a Martorell dal 2025 in poi. La nostra ambizione è quella di produrre più di 500.000 veicoli elettrici urbani all’anno in Spagna per diversi marchi del Gruppo.

Eco friendly nella supply chain e negli accessori

È opportuno, in relazione all’immagine “green” di Cupra, tenere presente che con Born si dà inizio anche ad un approccio carbon neutral completo, in base al quale l’energia da fonti rinnovabili viene utilizzata nella catena di approvvigionamento. Inoltre, la vettura presenta un rivestimento dei sedili realizzati in “Seaqual Yarn” (innovativo tessuto realizzato da Seaqual Initiave ricavato dal riciclo delle materie plastiche recuperate negli oceani).

Cupra Born: i dettagli della lineup

Ricordiamo brevemente l’assortimento di gamma di Cupra Born, con prezzi, allestimenti e dotazioni.

Gli importi di listino partono da 38.900 euro, con prime consegne previste per novembre 2021. Contestualmente all’esordio commerciale, rende noto un comunicato di Cupra, prende il via una nuova strategia distributiva orientata ad un nuovo rapporto con l’acquirente, anche attraverso un modello di abbonamento dedicato.

Alimentazione, batterie, autonomia, ricarica

Nella fase di lancio commerciale, Cupra Born viene proposta nella versione da 204 CV di potenza massima, alimentata da batterie agli ioni di litio da 58 kWh utili (coperte da 8 anni o 160.000 km di garanzia per una capacità di ricarica fino al 70%). L’autonomia dichiarata è di 424 km a ciclo WLTP. In ordine alla possibilità di effettuare ricariche “fast” a 100 kW, sono sufficienti otto minuti per avere a disposizione 100 km di percorrenza.

