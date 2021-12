Un corso di restauro per auto storiche: il nuovo progetto all’Autodromo di Monza

Il “Tempio della Velocità” abbraccia la propria tradizione e la traduce, con un corso di restauro professionale di auto storiche, in una nuova offerta di formazione didattica dedicata agli studenti. Ecco, in estrema sintesi, i contenuti del programma varato dall’Autodromo Nazionale di Monza ed MTS-Motorsport Technical School. Le due realtà, già legate da una pluriennale collaborazione nel mondo delle due e delle quattro ruote, si arricchisce dunque, per l’anno 2021-2022, con un nuovo percorso formativo.

Nello specifico, dalla primavera 2022 verrà data la possibilità a quindici allievi di specializzarsi nel restauro di vetture storiche, grazie ad un modulo didattico di 104 ore curato dai docenti della Motorsport Technical School, tutti professionisti nel comparto automotive ed in possesso di solide esperienze nei principali Campionati di motorsport.

Come si accennava in apertura, l’Autodromo di Monza (che nel 2022 celebrerà i cent’anni dalla sua inaugurazione) ha avviato da tempo una proficua partnership con MTS, che organizza e gestisce corsi di formazione specializzata per meccanici ed ingegneri in campo motoristico e ha già permesso a oltre l’80% degli studenti coinvolti di trovare un’occupazione nei rispettivi settori, anche ai massimi livelli.

In forza all’”agreement”, siglato fra Alessandra Zinno – direttore generale del Circuito brianzolo – ed Eugenia Capanna (fondatrice e CEO della scuola), i corsi professionali si svolgeranno, fino al 2 novembre 2024, nel complesso dell’Autodromo. Dunque, gli spazi del “Tempio della Velocità” si apriranno anche agli studenti del nuovo “Corso di Restauro di Auto d’epoca”, che potranno così studiare ed esercitarsi, e – con l’apprendimento dell’arte del restauro e della conservazione – scoprire i segreti dei modelli d’epoca, per curarne il pregio ed il valore.

Alessandra Zinno punta sulle nuove attività di formazione all’interno dell’Autodromo di Monza come ulteriori realizzazioni di progetti inediti:

Il Tempio della Velocità darà impulso a nuove e articolate attività di formazione, anche nei settori in cui opera una realtà didattica come MTS, che già da tempo con il nostro Autodromo organizza e gestisce corsi per meccanici ed ingegneri del Motorsport. Questo accordo ha però uno spirito diverso e innovativo, che mira a portare la collaborazione tra le due società verso settori sperimentali di comune interesse. In questo contesto si inserisce la progettazione formativa – che porteremo avanti insieme – del corso di restauro d’auto d’epoca, utile per trasferire agli iscritti competenze approfondite sulle auto storiche, che prenderemo come modello di apprendimento con lezioni in aula e sessioni di affiancamento.

Il corso partirà in primavera e costituisce un’ulteriore iniziativa di attenzione non solo alla storia e al valore delle auto di interesse storico, ma anche al sostegno di un mondo di veri appassionati del settore. Si tratta di un progetto che va nella giusta direzione ad un passo dai cento anni del Circuito, con gli iscritti che potranno vivere le loro fasi didattiche in un luogo che ha segnato la storia e le gesta, direi epiche, del motorsport in Italia.