Controlli della velocità nel Lazio: date e sanzioni previste

La Polizia stradale ha reso noto il calendario dei controlli velocità per la settimana dal 20 al 26 gennaio. L’operazione prevede l’impiego di dispositivi mobili come autovelox e telelaser, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale sulle principali arterie del Lazio.

Il programma nel Lazio

Secondo il programma, i controlli inizieranno il 20 gennaio sulla SS/4 a Osteria Nuova, nella provincia di Rieti. Il 21 gennaio, le verifiche interesseranno la SP277, conosciuta come Asse Frosinone. Successivamente, il 22 gennaio, i dispositivi saranno attivi sulla SS148 via Pontina, nei pressi di Sabaudia (Latina).

La settimana continuerà il 24 gennaio con controlli sulla SS675 Umbro Laziale, in zona Orte, nella provincia di Viterbo. Infine, il 26 gennaio, i dispositivi verranno posizionati su due importanti autostrade della provincia di Roma: la A24, vicino a Castel Madama, e la A12 Roma-Civitavecchia.

Le sanzioni per la velocità oltre il limite fissato dal Codice della Strada

Sanzioni velocità severe sono previste per chi non rispetta i limiti, con conseguenze economiche e possibili penalizzazioni sulla patente. Ecco il dettaglio:

Fino a 10 km/h oltre il limite: multa tra 42 e 173 euro .

. Tra 10 e 40 km/h oltre il limite: multa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti .

e decurtazione di . Tra 40 e 60 km/h oltre il limite: multa tra 544 e 2.174 euro , decurtazione di 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

, decurtazione di e sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Oltre 60 km/h oltre il limite: multa tra 847 e 3.389 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva biennale, è prevista la revoca della patente.

Questi controlli velocità sono pensati non solo per ridurre gli incidenti stradali, ma anche per sensibilizzare i conducenti sull’importanza di rispettare i limiti di velocità. Per aggiornamenti in tempo reale sul traffico e altre informazioni utili, è possibile consultare il servizio fornito in collaborazione con Astral.