La Polizia Stradale della Lombardia intensifica i controlli stradali con gli autovelox per il mese di gennaio 2025, concentrandosi su tratte ad alta percorrenza e su strade frequentemente soggette a violazioni del Codice della Strada. L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità e contrastare l’alta velocità, una delle principali cause di incidenti stradali nella regione.

Autovelox in Lombardia fino al 26 gennaio

Dal 20 al 26 gennaio, le pattuglie saranno operative su diverse tratte stradali e autostradali. Tra le strade interessate, spicca la Statale 36, arteria cruciale per il traffico lombardo, insieme ad altre tratte significative come la SP233 Varesina e la SS671 della Valle Seriana. Ecco il calendario dettagliato:

21 gennaio 2025: SP233 Varesina (VA).

SP233 Varesina (VA). 22 gennaio 2025: SS671 della Valle Seriana (BG), SP122 Francesca a Pontirolo (BG), e SC Meda – Via Vignazzola (MB).

SS671 della Valle Seriana (BG), SP122 Francesca a Pontirolo (BG), e SC Meda – Via Vignazzola (MB). 23 gennaio 2025: A07 Milano-Genova (PV), SS9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO), e SP Corso Europa (BG).

A07 Milano-Genova (PV), SS9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO), e SP Corso Europa (BG). 24 gennaio 2025: SS9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO).

SS9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO). 25 gennaio 2025: A9 Lainate-Como-Chiasso (CO).

A9 Lainate-Como-Chiasso (CO). 26 gennaio 2025: SS9 Dir Tangenziale Est Lodi (LO).

Questi controlli stradali rientrano in un piano di monitoraggio trasparente e preventivo, volto a ridurre il numero di incidenti stradali. L’iniziativa punta a responsabilizzare gli utenti della strada, ricordando che il rispetto delle norme non solo evita sanzioni, ma contribuisce a garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti.

Deterrenti utili per il controllo della velocità

Gli autovelox rappresentano uno strumento essenziale per il controllo della velocità, ma l’efficacia di questa misura dipende anche dalla collaborazione degli utenti. Si invita, quindi, chi percorre queste tratte a prestare attenzione ai limiti di velocità segnalati e a rispettare le regole del Codice della Strada. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sui controlli stradali in corso, è possibile consultare i canali ufficiali della Polizia Stradale e i siti web delle amministrazioni locali.