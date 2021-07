Conor McGregor si regala la Lamborghini del mare

Il campione della MMA, Conor McGregor, autentica celebrità a livello mondiale ha deciso di acquistare un yacht che sicuramente non passerà inosservato: il Tecnomar for Lamborghini 63. Per comprendere la particolarità di questo mezzo basta osservarlo, con il colore dello scafo molto sgargiante e il grande stemma sito sulla prua. Per chi non lo sapesse, questo yacht è ispirato alla Lamborghini Sian, anch’essa prodotta in soli 63 esemplari, ma il legame non termina qui. Il bolide dei mari e quello della strada condividono moltissimi dettagli, estetici e non soltanto.

Le caratteristiche

Il campione irlandese ha sborsato 3 milioni di euro per l’acquisto di questa barca di 20 metri, capace di sprigionare una potenza di 4.000 CV grazie ai due motori V12 biturbo Diesel con cilindrata di 24 litri. Il Tecnomar for Lamborghini 63 è pensato per le prestazioni sull’acqua, dato che raggiunge una velocità massima di 60 nodi (111 km/h) e ha una velocità di crociera di 40 nodi (75 km/h). Così come le prestazioni hanno guidato la progettazione della esclusivissima hypercar prodotta da Lamborghini.

Lo stetto legame con Lamborghini

Lo yacht realizzato dalla Casa di Sant’Agata bolognese in collaborazione con il cantiere “The Italian Sea Group”, ha dentro di sé un’indole da corsa. Tutto è ispirato al Marchio del toro, a partire dai sedili, passando per strumentazione, comandi e materiali. Questa imbarcazione è veramente una Lamborghini per il mare.

In più, i fortunati possessori potranno anche accedere allo stesso programma di personalizzazione (Ad Personam) che permette ai clienti Lamborghini di effettuare ogni tipo di modifica alle supercar della Casa. Proprio come la Sian, anche Tecnomar for Lamborghini 63 può essere customizzabile in ogni suo minimo aspetto. Chissà se Conor McGregor avrà usufruito di tutti questi benefici, o avrà optato per una versione standard della Sian dei mari. Non resta che aspettare le sue prossime foto su Instagram direttamente dallo yacht.