Lamborghini Sián: il suo motore risuona a Londra [Video]

Oggi ascoltiamo il sound di una Lamborghini Sián per le vie di Londra. L’occasione ci viene concessa da un video messo in rete dallo youtuber TheTFJJ, che ha immortalato l’hypercar del “toro” durante la consegna e nelle fasi immediatamente successive. Se l’estetica del modello non convince tutti gli appassionati, le musicalità meccaniche liberate dal vigoroso cuore mettono tutti d’accordo, evocando le atmosfere delle corse più belle.

Il risultato è da pelle d’oca. Basta scorrere le immagini del filmato per averne conferma. Speriamo che in futuro sempre più votato all’elettrificazione simili melodie continuino ad essere rappresentate da qualche modello endotermico o ibrido, per non perdere un patrimonio emotivo e sonoro che meriterebbe la tutela dell’Unesco.

Ricordiamo che la Lamborghini Sián è stata lanciata nel 2019. Si tratta di un modello in serie limitata di 63 esemplari nella versione coupé e di 19 esemplari nella versione roadster, che anticipa i prossimi passi della casa di Sant’Agata Bolognese. In quest’auto sportiva, l’iconico motore V12 da 6.5 litri è abbinato a un propulsore elettrico, che non compromette il suo fascino, anche sul piano delle melodie, irrinunciabili su un’auto del genere.

La potenza complessiva della Lamborghini Sián tocca quota 819 cavalli, 785 dei quali forniti dall’unità termica. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in meno di 2″8, mentre la velocità massima supera quota 350 km/h. A voi il video. Buona visione!