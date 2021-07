Compra la Venom F5 da 2 milioni di dollari, ma per legge potrà guidarla pochissimo

Avere tanti soldi consente di acquistare un’auto esclusiva come la Hennessey Venom F5, ma a volte può non bastare per concedersi a piacimento la libera circolazione su strada. Un imprenditore d’oltreoceano, appassionato di auto da sogno, si è concesso un esemplare di questa hypercar, che vuole guadagnare il rango di vettura più veloce del mondo. Lo shopping gli è costato circa 2.1 milioni di dollari. Un impegno economico fuori dalla portata dei comuni mortali, ma che non gli è bastato a superare un limite alla fruizione del veicolo.

L’esemplare, infatti, non potrà essere guidato per oltre 2.500 miglia l’anno (4.023 chilometri). Il problema non è connesso a problemi di affidabilità dell’auto, ma alle leggi statunitensi. L’hypercar americana comprata dal facoltoso uomo d’affari, infatti, non ha gli airbag e quindi non dispone (almeno per il momento) dell’omologazione federale completa.

L’unico escamotage per poterne fruire è registrarla come vettura da esposizione, con il limite di percorrenza prima esposto. Non credo, tuttavia, che il proprietario di questo “giocattolo”, anche in condizioni normali, possa fare più di 4.000 chilometri l’anno, quindi la cosa potrebbe non pesargli.

Inoltre, l’omologazione completa potrebbe anche arrivare in tempi ragionevoli, dopo gli eventuali interventi per mettere in regola l’esemplare. Ricordiamo che la Hennessey Venom F5 è spinta da un motore V8 biturbo da 6.6 litri, che sviluppa una potenza massima di 1842 cavalli. Tale “scuderia” permette di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 2.6 secondi, di archiviare i 200 km/h in 4.7 secondi e di toccare i 400 km/h dopo appena 15.5 secondi. La velocità massima dichiarata è di oltre 500 km/h.