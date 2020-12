Hennessey Venom F5: pronta al debutto l’hypercar da 1800 CV

Annunciata per la prima volta nel 2014, la nuova Hennessey Venom F5 è a un passo da trasformarsi in realtà, visto che l’azienda texana ha annunciato che svelerà ufficialmente la versione di produzione del modello il prossimo 15 dicembre.

Manca dunque meno di una settimana all’unveiling della nuova e tanto attesa hypercar di John Hennessey, di cui finora siamo stati in grado di vedere solo un modello in scala dotato in gran parte del suo design definitivo. Secondo poi le dichiarazioni del marchio statunitense, la versione finale sfoggerà però numerose modifiche estetiche.

Sorprese estetiche

Al momento, non sappiamo quali aree della vettura sportiva riceveranno modifiche, ma stando a quanto dichiarato da John Hennessey, queste modifiche sono state apportate più che altro per esigenze tecniche. Quindi possiamo presumere che il design originale presentato nel 2017 sia stato modificato per massimizzare le prestazioni. Queste modifiche includerebbero infatti un “aerodinamica migliorata, con l’uso pionieristico di materiali e soluzioni presi in prestito dall’industria aerospaziale”.

Hennessey Venom F5 (prototipo) Guarda le altre 4 fotografie →

I dati

La nuova Hennessey Venom F5 ha un telaio in carbonio, sviluppato appositamente per questo modello e che pesa appena 86 chili. Il cuore pulsante è il V8 Fury sovralimentato da 6,6 litri, che è stato sviluppato da Hennessey su un blocco LS della General Motors. Secondo i dati ufficiali, questo motore eroga 1.842 CV e 1.617 Nm di coppia massima.

Le intenzioni dichiarate di Hennessey sono di rendere la Venom F5 il primo veicolo in grado di omologare una velocità massima superiore a 500 km/h. Un’iniziativa in cui ha diversi avversari, come Koenigsegg, Bugatti e SSC North America. Gli ultimi due marchi l’hanno già provato, senza successo, ma ciò non significa che non possano riprovarci.