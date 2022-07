Come non soccorrere un’auto arenata sulla spiaggia [Video]

In America sembra che vada di moda andare con le auto sulle spiagge. Nel web ci sono molti filmati del genere, quasi sempre relativi a situazioni problematiche scaturite da queste discutibili condotte. Il video odierno ce ne mostra una, che ha coinvolto una Dodge Charger 392 e una Dodge Ram.

A volte si sottovaluta il pericolo della guida di un veicolo sulla spiaggia, oltre alla sua inutilità e allo sfregio ambientale che si produce, ma alcuni non sentono la presa di simili istanze di buonsenso. La tendenza a sprofondare e ad arenarsi non è un fatto astratto, ma può verificarsi con una certa facilità, specie quando ci si concede delle condotte stravaganti.

La Dodge Charger 392 affossata

Un video, girato in Florida e pubblicato da Reddit, mostra cosa può succedere quando si ignorano le più basilari regole di comportamento. Protagonista iniziale è una Dodge Charger 392, rimasta bloccata sulla spiaggia, dopo che il suo guidatore si è concesso qualche licenza di troppo. A quel punto si è reso necessario l’intervento di un altro mezzo, per cercare di tirarla fuori dai guai. Rimorchiarla sembra l’unica soluzione.

Viene in aiuto una Dodge Ram

L’unico veicolo nei paraggi con il potenziale giusto per mettere a segno l’impresa è una Dodge Ram. I requisiti per svolgere al meglio il lavoro sembra ci siano tutti. La trazione integrale e la grande coppia a disposizione sono due delle sue credenziali. Purtroppo la realtà, a volte, smonta la teoria.

Ben presto, nel video, si vedono i due veicoli con le gomme che girano a vuoto, scavando dei solchi sulla spiaggia. Come se non bastasse, la fune di traino si spezza in fretta. A quel punto si decide di usare una catena, ma anche così il salvataggio non va in porto.

Solo il carro attrezzi salva le due auto

Come raccontano, con un velo di ironia, i colleghi di Carscoops, alla fine del filmato sembra che la Dodge Charger 392 e la Dodge Ram facciano solidamente parte del paesaggio, mentre il mare le accarezza. Per fortuna un carro attrezzi è riuscito a tirarle fuori dai guai, prima che la situazione diventasse più rischiosa.

Image Credit: @OnlyInFlorida