“Sarebbe meglio un taxi oggi che una tragedia domani“. Questo è il motto che ha spinto Beatrice Ramella Pezza, un’autista biellese con 14 anni di esperienza, a lanciare un innovativo servizio navetta notturno, rivoluzionando il modo in cui i giovani vivono la movida Milano.

Sicurezza per i giovani

Il progetto nasce dall’esigenza crescente di spostarsi in sicurezza, in seguito all’inasprimento del codice della strada. Questo transfer serale collega Biella con le principali città del Nord Italia, privilegiando Milano come meta. La proposta si adatta perfettamente a una clientela giovane, desiderosa di divertirsi senza mettere a rischio la propria incolumità.

Con un van da otto posti, i ragazzi possono raggiungere i locali più esclusivi del capoluogo lombardo, dividendo una spesa di circa 400 euro per viaggio. Tra le destinazioni più ambite si trovano i Navigli, Corso Como e le famose discoteche Milano come Gattopardo, The Club, Amnesia e Alcatraz. Non è raro che i giovani clienti, principalmente tra i 18 e i 22 anni, spendano in media 150 euro per una serata di svago.

L’impegno di Ramella Pezza va ben oltre il semplice trasporto. La sua preparazione include riposo pomeridiano, astensione dall’alcol e attenzioni speciali per i passeggeri, come coperte e bevande calde per il viaggio di ritorno. “Non è solo questione di alcol”, sottolinea l’autista, ricordando con dolore un cliente ventenne deceduto in un incidente causato da un colpo di sonno.

Il transfer serale garantisce più tranquillità

La priorità assoluta è la sicurezza giovani, con un occhio di riguardo per i clienti più inesperti. Questo approccio ha conquistato non solo i ragazzi, ma anche i loro genitori, che vedono in questo servizio una soluzione responsabile per gestire il divertimento notturno dei figli.

La formula si è rivelata vincente, con un numero crescente di prenotazioni, soprattutto nei fine settimana. Un successo che dimostra come il divertimento notturno possa andare di pari passo con la sicurezza stradale, quando affidato a professionisti preparati e attenti.