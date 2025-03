“Meglio prevenire che curare”, un antico adagio che si dimostra particolarmente vero quando si tratta di evitare di trovarsi con l’auto in panne in autostrada. Un guasto improvviso in queste condizioni può trasformarsi in un’esperienza tanto pericolosa quanto stressante.

Un’emergenza in autostrada: cosa fare

Affrontare un’emergenza meccanica in autostrada richiede calma e una sequenza di azioni ben precisa. La prima regola è mantenere il sangue freddo: se il veicolo inizia a manifestare problemi, è fondamentale raggiungere con cautela la corsia d’emergenza, segnalando chiaramente la manovra agli altri automobilisti.

Una volta fermi, la sicurezza deve essere la priorità assoluta. Attivare immediatamente le quattro frecce e indossare il giubbotto catarifrangente sono passi indispensabili. Per scendere dall’auto, utilizzare esclusivamente la portiera lato passeggero, così da ridurre al minimo i rischi.

Per segnalare il veicolo fermo, è necessario posizionare il triangolo d’emergenza a circa 100 metri di distanza. Dopodiché, è essenziale trovare riparo in una zona sicura, preferibilmente oltre il guardrail, specialmente se la corsia d’emergenza non offre sufficiente spazio.

Contattare i soccorsi

Il passo successivo consiste nel contattare i soccorsi. Fornire indicazioni precise sulla propria posizione, utilizzando riferimenti chilometrici o coordinate GPS, è cruciale per un rapido intervento. Durante l’attesa, è sconsigliato tentare riparazioni improvvisate o allontanarsi dal veicolo.

Per ricevere assistenza immediata, è possibile chiamare il servizio ACI al numero 803 116 o contattare il proprio servizio assicurativo, se incluso nella polizza. È sempre utile verificare in anticipo la copertura assicurativa per evitare sorprese sui costi del soccorso stradale.

La vera chiave per evitare situazioni di emergenza resta comunque la manutenzione regolare del veicolo. Prestare attenzione ai segnali di malfunzionamento e programmare controlli periodici può fare la differenza tra un viaggio sereno e un problema da gestire in autostrada.